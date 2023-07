जम्मू और कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा में आरती की। इस बीच श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से 1.4 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने गुफा का दौरा किया है। तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था अमरनाथ गुफा मंदिर की आगे की यात्रा के लिए श्रीनगर के पंथा चौक से बालटाल और पहलगाम के जुड़वां मार्गों के लिए रवाना हुआ।

श्रीनगर, एजेंसी: सावन शिवरात्रि के अवसर पर पुजारियों ने शनिवार सुबह जम्मू और कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा में आरती की। इस बीच श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से 1.4 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने गुफा का दौरा किया है। तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था अमरनाथ गुफा मंदिर की अपनी आगे की यात्रा के लिए श्रीनगर के पंथा चौक से बालटाल और पहलगाम के जुड़वां मार्गों के लिए रवाना हुआ। भूस्‍खलन के कारण कर दी गई थी निलंबित इससे पहले पिछले सप्ताह लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के बाद यात्रा को कई बार निलंबित कर दिया गया था। हजारों अमरनाथ यात्री पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए पहलगाम और बालटाल अक्ष के साथ पहाड़ी मार्गों को बड़े उत्साह के साथ पार करते हैं। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए बेस कैंप यात्री निवास भगवती नगर जम्मू का दौरा किया। 31 अगस्त को होगी समाप्‍त भगवान शिव के निवास स्थान अमरनाथ गुफा की 62 दिवसीय तीर्थयात्रा 31 अगस्त को समाप्त होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह धार्मिक यात्रा यात्रियों के लिए एक यादगार और जीवन बदलने वाला अनुभव बन जाए, लगभग 30 सरकारी विभाग लगातार अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक गंतव्य पर तीर्थयात्रियों को आवश्यक सेवाएं और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं।

