Amarnath Yatra 2023: इंदौर से स्वच्छता का संदेश लेकर यात्रा पर आए प्रदीप राव, कचरा न फैलाने का देंगे पैगाम

इंदौर से स्वच्छता का संदेश लेकर यात्रा पर आए प्रदीप राव, कचरा न फैलाने का देंगे पैगाम

जम्मू, जागरण संवाददाता: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से 66 वर्षीय प्रदीप राव स्वच्छता का संदेश लेकर अमरनाथ यात्रा पर आए है। यात्रा मार्ग पर पालीथिन व कचरा न फैलाने का संदेश लेकर प्रदीप राव शुक्रवार को पहले जत्थे में जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। हाथ में बैनर लिए प्रदीप राव शुक्रवार तड़के भी श्रद्धालुओं को कचरा न फैलाने व अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने का संदेश देते नजर आए। पिछले साल पहली बार आए थे यात्रा पर इंदौर के रहने वाले मुराद नगर स्कूल फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्य है और पिछले साल पहली बार अमरनाथ यात्रा पर आए थे। प्रदीप राव बताते है कि जब वह पिछले साल यात्रा पर आए तो उन्होंने देखा कि पहलगाम यात्रा मार्ग पर जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पालीथिन फेंके हैं और कचरा फैलाया है। राव बताते है कि श्रद्धालुओं जो कचरा फैलाते हैं, उसे हमारी भारतीय सेना के जवान साफ करते हैं। यह सब देखकर वह काफी आहत हुए थे। इसलिए उन्होंने इस साल स्वच्छता का संकल्प लेकर यात्रा करने का फैसला लिया। इंदौर के लोग अपने पर्यावरण को लेकर हैं जागरूक जम्मू के यात्री निवास से यात्रा पर रवाना होने से पूर्व दैनिक जागरण से बातचीत करते हुए प्रदीप राव ने कहा कि इंदौर पिछले सात साल से स्वच्छता रैंकिंग में देश में सबसे पहले स्थान पर आ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि इंदौर के लोग अपने पर्यावरण को लेकर जागरूक है। लोग अपने आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई रखते हैं और पालीथिन इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कानून भी सख्त है। यात्रा करने का एकमात्र मकसद यही प्रदीप कहते है कि अमरनाथ यात्रा मार्ग पर प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सबको संयुक्त प्रयास करने होंगे। इस बार उनकी यात्रा करने का एकमात्र मकसद यहीं है कि वह लोगों को अमरनाथ यात्रा मार्ग स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक करें। अपना यह संदेश लेकर वह आज रवाना हो रहे है और उम्मीद है कि लोग अमरनाथ यात्रा मार्ग के साथ-साथ अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे।

Edited By: Himani Sharma