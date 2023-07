बाबा बर्फानी के दर्शन की 70 वर्षीय दादा की जिद पोती ने की पूरी, पिछले 50 साल से अकेले कर रहे थे यात्रा

Amarnath Yatra 2023 बाबा बर्फानी के दर्शन करने की 70 वर्षीय दादा कुलकर्णी की जिद पोती ने पूरी की है। उन्‍होंने बताया कि इस पड़ाव में दादा की जिद है कि वह बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करें। पिछले 50 बरस से दादा स्वयं ही यात्रा पर आते रहे हैं। लेकिन अब उम्र ऐसी नहीं कि अकेले यात्रा की जा सके।

जम्मू, जागरण संवाददाता: कर्नाटक के बेलागावी से डा.विजया पाटिल को अपने लगभग 70 वर्षीय दादा विजय श्रीधर कुलकर्णी के साथ जम्मू आना पड़ा। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में दादा की जिद है कि वह बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करें। पिछले 50 बरस से दादा स्वयं ही यात्रा पर आते रहे हैं। लेकिन अब उम्र ऐसी नहीं कि अकेले यात्रा की जा सके। दादा की ख्‍वाहिश पूरा करने के लिए पोती ने दिया साथ इसलिए दादा ने घर पर जिद छेड़ दी कि उनको बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने हैं, कोई उनकी इच्छा को पूरा करे। बहुत जिद होने पर पोती डा. विजया पाटिल को आगे आना पड़ा ताकि दादा की ख्वाहिश को पूरा किया जा सके। जम्मू पहुंची डा. विजया वैसे केले कनकनबाडी आयुवेर्दिक मेडिकल कालेज बेलागावी में एमडी के पद पर हैं और बेहद व्यस्त हैं। लेकिन दादा की इच्छा को पूरा करना उन्होंने अपना पहला कर्तव्य समझा। उन्होंने बताया कि पिछले बरस भी ऐसा ही हुआ। दादा धार्मिक प्रवृति के है इंसान दादा बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाने की जिद पर उतर आए तो उनको साथ आना पड़ा। उनके दादा विजय श्रीधर कुलकर्णी धार्मिक प्रवृति के इंसान है। वह भोले बाबा के परम भक्त है और उनकी पूजा में लीन रहते हैं। बरसों तक अकेले ही यात्रा पर आते रहे और कभी भी परिवार के सदस्यों को यात्रा पर ले जाने के लिए नहीं कहा। अब उनका शरीर पहले जैसा नहीं, ऐसे में हमने सोचा कि दादा की इच्छा को पूरा किया जाए। पिछले वर्ष भी की थी अमरनाथ जाने की जिद पिछले वर्ष भी दादा ने बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाने की जिद की थी तो हमें उनके साथ आना पड़ा। जम्मू पहुंचे हुए हैं और यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दादा विजय श्रीधर कुलकर्णी का कहना है कि 50 बरस से वह नियमित तौर पर यात्रा पर आते हैं। भोले के दर्शन कर ही मन करे खुशी मिलती है। अब उम्र काफी बढ़ चुकी है। पता नहीं जिंदगी दोबारा मौका दे न दे, इसलिए जो अभी मौका दिया है, उसे क्यों जाने दूं। इस हालात में भी वह बाबा के दर्शन करना चाहते हैं।

