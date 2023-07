सड़क बंद होने से काजीगुंड में फंसे 650 यात्रियों के रहने-खाने का बंदोबस्त, सुरक्षा के साथ सहयोग भी दे रही सेना

Amarnath Yatra 2023 सेना की चिनार कोर के जवानों ने जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद होने के कारण कश्मीर के काजीगुंड में फंस गए 650 अमरनाथ यात्रियों के रहने व खाने का बंदोबस्त किया। वहीं सेना बरसात के मौसम में श्री बाबा अमरनाथ यात्रियों को सहयोग देने के साथ कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों की मदद भी कर रही है।

सड़क बंद होने से काजीगुंड में फंसे 650 यात्रियों के रहने-खाने का बंदोबस्त

जम्मू, राज्य ब्यूरो। Amarnath Yatra 2023: सेना की उत्तरी कमान के जवान, इस समय प्रदेश में चल रही श्री बाबा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए भी हरदम हाजिर हैं। सेना बरसात के मौसम में श्री बाबा अमरनाथ यात्रियों को सहयोग देने के साथ कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों की मदद भी कर रही है। काजीगुंड में फंसे यात्रियों के रहने व खाने का किया गया बंदोबस्‍त सेना की चिनार कोर के जवानों ने जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद होने के कारण कश्मीर के काजीगुंड में फंस गए 650 अमरनाथ यात्रियों के रहने व खाने का बंदोबस्त किया। जम्मू संभाग के रामबन जिले में सड़क के बह जाने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। ऐसे में रास्ते में फंस गए लोगों की मदद करने के लिए सेना की स्थानीय यूनिटों द्वारा उन्हें पूरा सहयोग दिया जा रहा है। मदद के लिए पहुंचे सैनिक ऐसे हालात में काजीगुंड में खराब मौसम के बीच फंसे यात्रियों की मदद के लिए सैनिक पहुंच गए। जवानों ने यात्रियों को पास स्थित सेना के कैंप तक पहुंचाने के साथ उनके खाने व रहने का बंदोबस्त किया। यात्रियों में खासी संख्या में महिला व बच्चे भी शामिल थे। ऐसे में कुछ यात्रियों को गर्म कपड़े उपलब्ध करवाने के साथ सेना के डाक्टरों ने उन्हें मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवाई। सेना पहलगाम व बालटाल मार्ग पर भी यात्रियों को दे रही सहयोग सेना की चिनार कोर के जवान श्री बाबा अमरानाथ यात्रा के पहलगाम व बालटाल मार्ग पर यात्रा कर रहे यात्रियों को भी सहयोग दे रही है। सेना ने आधार शिविरों में यात्रियों के अपने अपने टैंट भी लगा हैं। अब तक चार हजार से अधिक यात्री सेना के टैंटों में आश्रय ले चुके हैं। इसके साथ जरूरतमंद यात्रियों सेना की ओर से गर्म कपड़े व जरूरी दवाईयां आदि भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना तैयार कश्मीर के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल एमरान मुसावी ने बताया कि सेना श्री बाबा अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने में अपना पूरा सहयोग दे रही है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार के हालात से निपटने के लिए सेना की तैयारी है।

