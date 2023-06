Amarnath Yatra 2023: जम्मू से 30 जून को रवाना होगा पहला जत्था, तत्काल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू

भोले के भक्तों को अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल 30 जून को जम्मू से बाबा के भक्तों का पहला जत्था रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने तत्काल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। साधु-संतों के लिए भी विशेष सुविधा की गई है।

जम्मू से 30 जून को रवाना होगा पहला जत्था, तत्काल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू

जम्मू, जागरण संवाददाता। Amarnath Yatra 2023 बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा का बिगुल बज गया है। पहली जुलाई से आरंभ हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से तीस जून को पहला जत्था रवाना होना है और बिना पंजीकरण जम्मू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बुधवार को तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। बुधवार को जम्मू रेलवे स्टेशन स्थित सरस्वती धाम में ऐसे श्रद्धालुओं को टोकन देने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन श्रद्धालुओं को आज टोकन जारी होंगे, उनका वीरवार को तत्काल पंजीकरण होगा और वे शुक्रवार को पहले जत्थे के साथ जम्मू से रवाना हो पाएंगे। बम-बम भोले के जयघोष लगाते हुए बुधवार सुबह से ही श्रद्धालु सरस्वती धाम के बाहर एकत्रित होना शुरू हो गए थे। यहां पर श्रद्धालुओं को तत्काल पंजीकरण के फॉर्म उपलब्ध कराए गए जिन्हें भरकर श्रद्धालुओं ने टोकन हासिल किए। पंजीकरण नहीं हुआ तो फिक्र न करें जम्मू में हर साल हजारों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिन्होंने यात्रा पंजीकरण नहीं करवाया होता। ऐसे में ये श्रद्धालु भी यात्रा पर रवाना हो सके, इसके लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जिला प्रशासन की ओर से जम्मू में तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था की जाती है। पांच स्थानों पर तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था इस बार प्रशासन की ओर से शहर के पांच स्थानों पर श्रद्धालुओं के तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन स्थित सरस्वती धाम से इन श्रद्धालुओं को टोकन जारी होंगे जिसके पश्चात वे वैष्णवी धाम व पंचायत घर के अलावा शहर के शालामार स्थित महाजन हॉल में अपना तत्काल पंजीकरण करवा पाएंगे। साधु-संतों के लिए खास सुविधा यात्रा पर रवाना होने वालों में एक बड़ी संख्या साधु-संतों की भी रहती है और इनके लिए प्रशासन की ओर से अलग से प्रबंध किए गए हैं। साधु-संतों के यात्रा पंजीकरण के लिए हर साल की तरह इस बार भी परेड इलाके स्थित गीता भवन व पुरानी मंडी के राम मंदिर में पंजीकरण के साथ ठहरने व खाने-पीने की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को यहां से साधुओं का जत्था भी यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा।

Edited By: Rajat Mourya