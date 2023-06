Amarnath Yatra: यात्रा के दौरान मशीनों से होगी शहर की सड़कों की सफाई, एक घंटे में दो किमी तक साफ होगा कचरा

Amarnath Yatra 2023 अमरनाथ यात्रा के दौरान सड़कें मशीनों से साफ होगी। इससे एक घंटे में दो किमी तक सड़क पर पड़ा कचरा साफ होगा। इन मशीनों को जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जेएससीएल) ने खरीदा है और इनका इस्तेमाल जम्मू नगर निगम की देखरेख में होगा। पहले चरण में पांच मशीनें खरीदी गई हैं जिनका आरटीओ से पंजीकरण करवाने के बाद इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा।

यात्रा के दौरान मशीनों से होगी शहर की सड़कों की सफाई

जम्मू, जागरण संवाददाता: बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार लिट्टर पिकर मशीनों से सड़कों पर पड़ा कचरा उठाया जाएगा। शहर में पांच स्थानों पर लिट्टर पिकर मशीनों से सड़कों की सफाई होगी। इससे सफाई कर्मियों पर काम का बोझ कम होगा और सफाई व्यवस्था भी बेहतर होगी। वीरवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता ने इन लिट्टर पिकर मशीनों का उद्घाटन किया। एक मशीन पांच सफाई कर्मचारियों के बराबर करेगी काम इन मशीनों को जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जेएससीएल) ने खरीदा है और इनका इस्तेमाल जम्मू नगर निगम की देखरेख में होगा। पहले चरण में पांच मशीनें खरीदी गई हैं, जिनका आरटीओ से पंजीकरण करवाने के बाद इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। एक मशीन पांच सफाई कर्मचारियों के बराबर काम करेगी। जेएससीएल अधिकारियों की मानें तो यह मशीन एक घंटे में करीब दो किलोमीटर सड़क पर पड़ा कचरा साफ कर देगी। कर्मचारियों को मिलेगी राहत इससे सफाई कर्मचारियों सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की संभावना भी कम होगी। हेल्थ आफिसर डा. विनोद शर्मा ने कहा कि इन मशीनों के आने से अमरनाथ यात्रा के दौरान शहर को स्वच्छ बनाने में काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर जम्मू स्मार्ट सिटी के सीईओ एवं निगम आयुक्त राहुल यादव के अलावा डिवीजनल कमिश्ननर जम्मू रमेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा, ज्वाइंट कमिश्नर हेल्थ एंड सेनिटेशन कुलभूषण खजूरिया, हेल्थ आफिसर डा. विनोद शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इन सड़कों की मशीनों से होगी सफाई 1. एयरपोर्ट-सतवारी रोड 2. भगवती नगर चौथा पुल 3. राजभवन रोड 4. रेलवे रोड पर यात्री निवास के पास 5. बीसी रोड बस स्टैंड के नजदीक लिट्टर पिकर मशीनों से अमरनाथ यात्रा के दौरान शहर में साफ-सफाई दुरुस्त करने में काफी मदद मिलेगी। निगम व स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर को साफ रखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव ने झंडी दिखाकर इनका शुभारंभ किया है। अमरनाथ यात्रा के दौरान शहर को स्वच्छ रखने में सभी लोग मदद करें। -राहुल यादव, सीईओ, जेएससीएल

