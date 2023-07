Amarnath Yatra 2023 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उपराज्‍यपाल सिन्‍हा से बात कर अमरनाथ यात्रा और फंसे श्रद्धालओं के बारे में जानकारी ली। तेज वर्षा के कारण तीन दिन अमरनाथ यात्रा रुकी रही। हालांकि रविवार को मौसम में सुधार के बाद पहलगाम मार्ग से शेषनाग और पंजतरणी से यात्रा को बहाल कर दिया है। अमित शाह ने आगे कहा कि उम्मीद है कि यात्रा जम्मू से भी जल्दी बहाल होगी।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर अमरनाथ यात्रा और जगह-जगह फंसे श्रद्धालओं के बारे में जानकारी ली। तेज वर्षा के कारण तीन दिन अमरनाथ यात्रा रुकी रही। हालांकि, रविवार को मौसम में सुधार के बाद पहलगाम मार्ग से शेषनाग और पंजतरणी से यात्रा को बहाल कर दिया है। शाह ने उपलब्‍ध कराई सुविधाओं के बारे में ली जानकारी उपराज्यपाल ने फंसे श्रद्धालओं को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी दी। बता दें कि गत शनिवार को तेज वर्षा के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले में सड़क का एक बड़ा भाग बह गया था। राजमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ। जम्मू में हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ के जवानों की भूमिका को सराहा गृहमंत्री ने अमरनाथ यात्रा में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि सभी बाधाओं के बावजूद राष्ट्र और मानवता की सेवा में वे हमेशा तत्पर रहे हैं। प्रत्येक तीर्थयात्री को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जम्‍मू से भी जल्‍दी बहाल होगी यात्रा पवित्र तीर्थस्थल से वापस लौटते समय एक एसडीआरएफ जवान द्वारा एक महिला यात्री को हिमालय के दुर्गम इलाके से 3 किमी तक अपनी पीठ पर ले जाते हुए तस्वीर साझा की जा रही है। वह नागरिकों के लिए सुरक्षा का प्रतीक बनने के लिए उनकी सराहना करता हूं। रामबन में स्थित पंथयाल में टी-5 टनल के पास सड़क बहने के बाद बंद हुए राजमार्ग को देखते हुए लोगों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि यात्रा जम्मू से भी जल्दी बहाल होगी।

