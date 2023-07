Amarnath Yatra के लिए 6225 श्रद्धालुओं का 16वां जत्था रवाना, 17 दिन में ढाई लाख का आंकड़ा हुआ पार

Amarnath Yatra के लिए 6225 श्रद्धालुओं का 16वां जत्था पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। एक जुलाई से शुरू हुई बाबा अमरनाथ यात्रा इस बार 62 दिन की है और पहले 17 दिन में ढाई लाख यात्रा हो चुकी है। अब यात्रा तीन लाख की तरफ बढ़ रही है।

राज्य ब्यूरो, जम्मू: ढाई लाख का आंकड़ा पार करने के बाद अब बाबा अमरनाथ यात्रा तीन लाख की तरफ बढ़ रही है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। एक जुलाई से शुरू हुई बाबा अमरनाथ यात्रा इस बार 62 दिन की है और पहले 17 दिन में ढाई लाख यात्रा हो चुकी है। मंगलवार सुबह यात्रा के लिए यात्री निवास भगवती नगर से 6225 श्रद्धालुओं का 16वां जत्था पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ। बालटाल के रास्ते से यात्रा करने के लिए रवाना हुए 2511 श्रद्धालुओं के जत्थे में 1545 पुरुष, 955 महिलाएं, 7 बच्चे, 4 साधु शामिल थे। पहलगाम के रास्ते से यात्रा करने के लिए रवाना हुए 3714 श्रद्धालुओं के जत्थे में 2790 पुरुष, 793 महिलाएं, 18 बच्चे 113 साधु शामिल थे। अगले तीन में आंकड़ा हो सकता है तीन लाख पार हालांकि जम्मू में सुबह बारिश हो रही थी लेकिन जत्थे को रवाना कर दिया गया। जिस तरह से यात्रा को लेकर श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे है और करंट पंजीकरण करवा कर यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, उससे यह साफ है कि अगले तीन तक यात्रा का आंकडा तीन लाख पार कर जाएगा। विदेशी श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के प्रति आस्था इस बार यात्रा की अवधि अब तक की यात्राओं से सबसे अधिक है इसलिए अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को यात्रा पर आने का मौका मिलेगा। हालांकि मौसम पर भी काफी कुछ निर्भर होगा। यात्रा पांच लाख का आंकड़ा पार कर सकती है। इस बार विदेशी श्रद्धालु भी यात्रा के लिए आ रहे है। अमेरिका, यूक्रेन और मलेशिया के श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। विदेशी श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के प्रति आस्था देखते ही नजर आई।

