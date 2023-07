Amarnath Yatra 2023: जम्मू से 6216 श्रद्धालुओं का 15वां जत्था रवाना, इस सप्ताह तीन लाख का आंकड़ा होगा पार

Amarnath Yatra 2023 अमरनाथ यात्रा ढाई लाख के करीब पहुंच गई है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। अगर मौसम की मेहरबानी बनी रही तो एक सप्ताह में यात्रा तीन लाख का आंकड़ा पार कर जाएगी। यात्रा के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु व साधु जम्मू पहुंच रहे हैं। सोमवार सुबह जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर से 6216 श्रद्धालुओं का 15वां जत्था रवाना हुआ।

राज्य ब्यूरो, जम्मू: बाबा अमरनाथ की यात्रा ढाई लाख के करीब पहुंच गई है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। अगर मौसम की मेहरबानी बनी रही तो एक सप्ताह में यात्रा तीन लाख का आंकड़ा पार कर जाएगी। यात्रा के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु व साधु जम्मू पहुंच रहे हैं। बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा के लिए आज सोमवार सुबह जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर से 6216 श्रद्धालुओं का 15वां जत्था पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ। रवाना हुए जत्थे में 3052 श्रद्धालु बालटाल के रास्ते और 3164 श्रद्धालु पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे। पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है। बालटाल के रास्ते से यात्रा करने के लिए रवाना हुए 3052 श्रद्धालुओं में 1818 पुरुष, 1224 महिलाएं शामिल थी। पहलगाम के रास्ते से यात्रा करने के लिए रवाना हुए 3164 श्रद्धालुओं में 2386 पुरुष, 647 महिलाएं, 6 बच्चे और 125 साधु शामिल थे। अब तक 2.35 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के किए दर्शन बाबा अमरनाथ की यात्रा एक जुलाई से शुरू हुई थी। इस बार 62 दिन की यात्रा है जो 31 अगस्त को रक्षा बंधन वाले दिन संपन्न होगी। आज सुबह तक 2.35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए है। जम्मू में करंट पंजीकरण करवाने के लिए श्रद्धालुओं का भारी रश उमड़ा हुआ है। बढ़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे है जिन्होंने एडवांस पंजीकरण नहीं करवाया था और जम्मू में करंट पंजीकरण करवा रहे हैं।

