अमरनाथ यात्रा के 26वें दिन 11 हजार श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, जम्मू से रवाना हुआ एक और जत्था

Amarnath Yatra In Jammu अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हो गया है। यात्रा के 26वें दिन 11000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के अंदर दर्शन किए जबकि 3111 भक्तों का एक और जत्था गुरुवार को जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। बालटाल और पहलगाम के दो मार्गों पर भारी बारिश के बावजूद तीर्थयात्रा सुरक्षित रूप से जारी है।

अमरनाथ यात्रा के 26वें दिन 11 हजार श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

