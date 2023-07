Amarnath Yatra 2023 श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा खुशगवार मौसम के बीच पहलगाम व बालटाल मार्गों से सुचारू ढंग से जारी है और मंगलवार यात्रा के चौथे दिन 13060 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस तरह यात्रा आरम्भ होने से अभी तक कुल 48000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।

अमरनाथ जी यात्रा सुचारू ढंग से जारी, चौथे दिन 13060 श्रद्धालुओं ने किए पवित्र गुफा के दर्शन

श्रीनगर, जागरण संवाददाता। श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा खुशगवार मौसम के बीच पहलगाम व बालटाल मार्गों से सुचारू ढंग से जारी है और मंगलवार यात्रा के चौथे दिन 13060 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस तरह यात्रा आरम्भ होने से अभी तक कुल 48000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अब तक 13060 श्रद्धालु कर चुके पवित्र गुफा के दर्शन संबंधित अधिकारियों के अनुसार पहलगाम के पारंपरिक मार्ग से आज 7821 श्रद्धालु जबकि बालटाल के रास्ते से 5239 श्रद्धालु पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गए गए। इसी बीच मंगलवार शाम 9 बजे तक 13060 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर वापस लौट आए थे। 31 अगस्त को संपन्न होगी यात्रा संबंधित अधिकारियों के अनुसार शनिवार पहली जुलाई से शुरू हुई यात्रा के आज चौथे दिन 48000 श्रद्धालु दोनों मार्गों से पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार मौसम ठीक रहने की सूरत में बुधवार को भी दोनों मार्गों से श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया जाएगा। बता देते हैं कि 62 दिवसीय यात्रा 31 अगस्त को संपन्न हो जाएगी।

Edited By: Nidhi Vinodiya