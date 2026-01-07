Language
    अमृतसर में अकाली दल और बीजेपी के लगे हॉर्डिंग, एक साथ नजर आए PM मोदी-शाह और सुखबीर बादल; सियासी हलचल तेज

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:53 PM (IST)

    अमृतसर नगर निगम ने अकाली-भाजपा के नववर्ष बधाई होर्डिंग्स हटाए। मनसीरत सिंह द्वारा लगाए गए इन होर्डिंग्स में पीएम मोदी, अमित शाह, सुखबीर बादल और हरसिमर ...और पढ़ें

    अमृतसर में इस तरह के हॉर्डिंग दिखे (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता,अमृतसर। नगर निगम के विज्ञापन विभाग ने मंगलवार को अकाली-भाजपा की तरफ से नववर्ष को लेकर दी गई बधाई के लगे होर्डिंग्स उतारे गए। मानसिरत सिंह की तरफ से नावल्टी चौक कस्टम चौक, रियल्टो चौक पर यह होर्डिंग लगवाए गए थे। इसमें अकाली-भाजपा की तरफ से नववर्ष की बधाई का संदेश दिया गया था। होर्डिंग में शीर्ष नेताओं की फोटो के साथ दोनों पार्टियों के लोगो भी थे। इन होर्डिंग्स को नगर निगम ने 1 घंटे बाद ही उतार दिया।

    पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तरुण चुघ, सुनील जाखड़ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ-साथ अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल की भी तस्वीरें भी साथ में हैं। पोस्टर में युवा नेता मनसीरत सिंह का नाम है और कहा जा रहा है कि पोस्टर भी उन्हीं ने लगाए हैं। हालांकि, इसे लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से गठबंधन या हार्डिंग को लेकर बयान नहीं आया है। लेकिन इस पोस्टर ने सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है।

    बीजेपी और अकाली दल की क्या है स्थिति?

    शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के दोफाड़ होने के बाद सुखबीर बादल हर हलके में नए चेहरों को तलाश रहे हैं। असल में पार्टी के पुराने चेहरे अकाली दल पुनर्सुरजीत में चले गए हैं। सुखबीर बादल को इन सभी के हलकों में नए चेहरों की तलाश होगी। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास अपने स्तर पर चुनाव लड़ने का मौका है। वह भी उन सीटों पर नए चेहरों को ही लाएगी जहां पार्टी ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि 2022 के चुनाव में भी पार्टी अपने स्तर पर ही लड़ी थी लेकिन तब तीन कृषि कानूनों के कारण उनका काफी विरोध हुआ था।

     

     