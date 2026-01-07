अमृतसर में अकाली दल और बीजेपी के लगे हॉर्डिंग, एक साथ नजर आए PM मोदी-शाह और सुखबीर बादल; सियासी हलचल तेज

जागरण संवाददाता,अमृतसर। नगर निगम के विज्ञापन विभाग ने मंगलवार को अकाली-भाजपा की तरफ से नववर्ष को लेकर दी गई बधाई के लगे होर्डिंग्स उतारे गए। मानसिरत सिंह की तरफ से नावल्टी चौक कस्टम चौक, रियल्टो चौक पर यह होर्डिंग लगवाए गए थे। इसमें अकाली-भाजपा की तरफ से नववर्ष की बधाई का संदेश दिया गया था। होर्डिंग में शीर्ष नेताओं की फोटो के साथ दोनों पार्टियों के लोगो भी थे। इन होर्डिंग्स को नगर निगम ने 1 घंटे बाद ही उतार दिया।

पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तरुण चुघ, सुनील जाखड़ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ-साथ अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल की भी तस्वीरें भी साथ में हैं। पोस्टर में युवा नेता मनसीरत सिंह का नाम है और कहा जा रहा है कि पोस्टर भी उन्हीं ने लगाए हैं। हालांकि, इसे लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से गठबंधन या हार्डिंग को लेकर बयान नहीं आया है। लेकिन इस पोस्टर ने सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है।