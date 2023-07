जम्मू-कश्मीर में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने और पंचायती राज को मजबूत करने की मांग कर ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने बुधवार को महाराजा हरि सिंह पार्क में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कांफ्रेंस के सदस्यों ने कहा कि सरकार पंचायतों को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। यहां पर पंचायती राज एक्ट 1989 को पूरी तरह से लागू कराया जाए।

जम्मू में AJKPC का प्रदर्शन: पंचायती राज को मजबूत करने व प्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर की मांग

जम्मू, जागरण संवाददाता। जम्मू-कश्मीर में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने और पंचायती राज को मजबूत करने की मांग कर ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने बुधवार को महाराजा हरि सिंह पार्क में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कांफ्रेंस के सदस्यों ने कहा कि सरकार पंचायतों को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। पंचायती राज एक्ट 1989 को लागू करने की मांग यहां पर पंचायती राज एक्ट 1989 को पूरी तरह से लागू कराया जाए। वहीं जम्मू -कश्मीर पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। क्योंकि पिछले समय में जम्मू कश्मीर कठिन दौर से होकर गुजरा है। लिहाजा पंचायतों का कार्यकाल बढ़ना चाहिए। उसके बाद जम्मू-कश्मीर में पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली के चुनाव एक समय पर कराए जाएं। अलग अलग समय में चुनाव करवाने से समय की बर्बादी होती ही है वहीं पंचायती राज एक्ट की भी अवहेलना है। क्योंकि एक्ट के मुताबिक त्रिस्तरीय प्रणाली के चुनाव 45 दिनों के भीतर सम्पन्न हो जाने चाहिए। पंचायतों को लेकर सरकार एक्टिव नहीं आल जम्मू-कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार पंचायतों के लिए बातें तो बड़ी-बड़ी करती है मगर हकीकत में कुछ नहीं करती। इससे पंचायत प्रतिनिधि सरकार से नाराज हैं। जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण विकास में यह पंचायतें अहम भूमिका निभा रही हैं। सरकार को चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में सोचे। अगर सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

Edited By: Nidhi Vinodiya