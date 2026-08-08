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    Good News: एम्स विजयपुर को आई बैंक-कार्निया ट्रांसप्लांट की मंजूरी, जम्मू-कश्मीर में बढ़ेगी नेत्रदान की मुहिम

    By Rohit Jandiyal Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 05:23 PM (IST)

    Jammu News: एम्स विजयपुर जम्मू को आई बैंकिंग और कार्निया प्रत्यारोपण सेवाओं के लिए पंजीकरण मिल गया है। यह सुविधा जम्मू-कश्मीर में अंगदान और कार्निया प ...और पढ़ें

    एम्स विजयपुर को आई बैंकिंग सेवाओं के लिए पंजीकरण मिला। (फाइल फोटो)

    एम्स विजयपुर को आई बैंकिंग सेवाओं के लिए पंजीकरण मिला। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एम्स विजयपुर को आई बैंकिंग सेवाओं के लिए पंजीकरण मिला।

    2. कार्निया प्रत्यारोपण और नेत्र पुनर्प्राप्ति सुविधाएं भी होंगी उपलब्ध।

    3. जम्मू-कश्मीर में अंगदान और नेत्रदान को मिलेगा बढ़ावा।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आर्गन और टिश्यू प्रत्यरोपण की सुविधा वाले अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विजयपुर जम्मू को भी मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत आई बैंकिंग सेवाओं, कार्निया प्रत्यारोपण और नेत्र/कार्निया पुनर्प्राप्ति (रिट्रीवल) सुविधाओं के संचालन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र मिल गया है।इससे आर्गन और टिश्यू दान सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

    एम्स विजयपुर को यह पंजीकरण सक्षम प्राधिकारी ने विस्तृत एवं गहन निरीक्षणों के बाद जारी गया है। दो सप्ताह पूर्व ही तीन सदस्यीय टीम ने इस संस्थान का निरीक्षण किया था। टीम में नेत्ररोग विभाग जीएमसी जम्मू के एचओडी डॉ. अशोक शर्मा और कार्निया प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. सुरूचि गुप्ता भी थी।

    एम्स विजयपुर को पांच साल के लिए मिली मान्यता

    प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से अगले पांच वर्षों तक वैध रहेगा। एम्स विजयपुर ने आई बैंकिंग एवं कार्निया प्रत्यारोपण सेवाओं के संचालन के लिए निर्धारित आधारभूत संरचना, आवश्यक सुविधाओं तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन से संबंधित सभी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

    इस उपलब्धि से जम्मू-कश्मीर में कार्निया प्रत्यारोपण सेवाओं की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही नेत्रदान कार्यक्रम को नई गति मिलेगी और कार्नियल अंधता से पीड़ित मरीजों को दृष्टि फिर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

    अंगदान की मुहिम को मिलेगा नया बल

    यह उपलब्धि स्टेट आर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन जम्मू-कश्मीर के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। यह आर्गेनाइजेशन जम्मू-कश्मीर में अंग एवं ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा के लिए लगातार काम कर रही है।

    खबरें और भी

    जम्मू संभाग का दूसरा आई बैंक

    जम्मू-कश्मीर में अभी तक आठ अस्पतालों में कार्निया प्रत्यारोपण की सुविधा थी। पांच कश्मीर-तीन जम्मू संभाग में हैं। जम्मू संभाग में राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन अस्पताल, मिलिट्री अस्पताल उधमपुर में सुविधा है। एम्स जम्मू संभाग का चौथा केंद्र बन गया है जहां पर यह सुविधा होगी। वहीं आई बैंक जम्मू संभाग में अभी तक सिर्फ राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू में ही है। एम्स में जम्मू संभाग का दूसरा आई बैंक होगा।