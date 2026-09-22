AIIMS जम्मू की डॉ. मुस्कान राव ने रोहतक में लहराया परचम, जीता नेशनल अवार्ड

राज्य ब्यूरो, जम्मू। अखिल भररतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जम्मू के ईएनटी विभाग में जूनियर रेजिडेंट डा. मुस्कान राव ने अकादमिक क्षेत्र में शानदार उपलब्धि प्राप्त की है।

उन्होंने रोहतक, हरियाणा में आयोजित 45वें नार्थ वेस्ट जोन सम्मेलन में पोस्टग्रेजुएट पोस्टर प्रेजेंटेशन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। डा. मुस्कान को उनके पोस्टर टयूमर आफ द पैराफेरीन्जियल स्पेस के लिए यह पुरस्कार दिया गया।

उनके पोस्टर में सिर एवं गर्दन की सर्जरी से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर अकादमिक एवं वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत की गई। यह उपलब्धि उनके स्नातकोत्तर क्लिनिकल प्रशिक्षण के साथ-साथ शोध एवं वैज्ञानिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता को दर्शाती है।

CEO ने डॉ मुस्कान राव को दी बधाई

एम्स जम्मू के कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ प्रोफेसर (डा.) संजीव सिन्हा ने डा. मुस्कान राव को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने रेजिडेंट डाक्टरों को सम्मेलनों, कार्यशालाओं और शोध गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।