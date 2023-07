श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू, ADGP ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा; 18 अगस्त से होगी शुरू

Shri Budha Amarnath Yatra in Jammu जम्मू-कश्मीर में जल्द ही श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। एडीजीपी मुकेश सिंह ने शुक्रवार को सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आगामी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। वहीं श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 18 अगस्त से 27 अगस्त तक पुंछ की मंडी पहाड़ियों में आयोजित की जाएगी

श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू

