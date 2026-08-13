लद्दाख के लेह में सुबह-सुबह आया भूकंप, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में आज सुबह 5.53 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई। ...और पढ़ें
HighLights
लेह, लद्दाख में सुबह 5.53 तीव्रता का भूकंप आया।
भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर, सुबह 06:05 बजे महसूस हुआ।
झटकों के बाद लोग घबराकर घरों से बाहर निकले।
डिजिटल डेस्क, लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.53 मापी गई। लेह में आज सुबह 06:05 बजे भूकंप आया। इसकी गहराई 10 किलोमीटर मापी गई है। जिसके बाद हड़कंप मच गया। अफरा-तफरी के बीच लोग घर छोड़ बाहर निकले।
खबर लिखे जाने तक कोई जानमाल का नुकसान नहीं पहुंचा। लोगों में डर का माहौल हो गया। वहीं, इससे पहले जम्मू-कश्मीर में गुरुवार करीब 11 बजकर 27 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जिससे लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए थे। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हुंदुकुश क्षेत्र था।
रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 थी। भूकंप के झटकों का असर पाकिस्तान, भारत में भी महसूस किया गया था। चूंकि भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर से काफी दूर था इसलिए कश्मीर में हल्के झटके महसूस हुए थे।
जम्मू विवि के जियोलाजी विभाग के वरिष्ठ प्रो. एसके पंडिता का कहना था कि भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर से काफी दूर था इसलिए घबराने की जरूरत नहीं हैं।
EQ of M: 5.5, On: 13/08/2026 06:05:15 IST, Lat: 36.881 N, Long: 74.402 E, Depth: 10 Km, Location: Leh, Ladakh.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 13, 2026
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