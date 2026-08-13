लद्दाख के लेह में सुबह-सुबह आया भूकंप, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग

डिजिटल डेस्क, लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.53 मापी गई। लेह में आज सुबह 06:05 बजे भूकंप आया। इसकी गहराई 10 किलोमीटर मापी गई है। जिसके बाद हड़कंप मच गया। अफरा-तफरी के बीच लोग घर छोड़ बाहर निकले।

खबर लिखे जाने तक कोई जानमाल का नुकसान नहीं पहुंचा। लोगों में डर का माहौल हो गया। वहीं, इससे पहले जम्मू-कश्मीर में गुरुवार करीब 11 बजकर 27 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जिससे लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए थे। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हुंदुकुश क्षेत्र था।