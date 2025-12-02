जम्मू में संदिग्ध परिस्थितियों में साधु की मौत, पूरे इलाके में सनसनी; पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के व्यस्त हरी मार्केट इलाके में शनिवार देर रात एक साधु संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। मृतक की पहचान टी. राम (बाबा), पुत्र टी रामास्वामी, निवासी कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। वह अपने साथियों के साथ धार्मिक यात्रा पर जम्मू आया हुआ था।

पुलिस के अनुसार, तीन से चार साधुओं का दल हरी मार्केट क्षेत्र में दुकानों के बाहर बने शेड में रातभर रुका हुआ था। सुबह जब साधु उठे तो उन्होंने पाया कि उनका एक साथी नहीं जाग रहा। शक होने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस पोस्ट हरी मार्केट को दी गई।

चौकी प्रभारी हरी मार्केट जीसी थापा ने बताया कि मृतक साधु रातभर अपने साथियों के साथ वहीं सोया था। चूंकि मामला संदिग्ध मौत का था, इसलिए पुलिस ने शव को जीएमसी जम्मू भेजकर पोस्टमार्टम करवाया, जिससे मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके।