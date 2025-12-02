Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू में संदिग्ध परिस्थितियों में साधु की मौत, पूरे इलाके में सनसनी; पुलिस ने शुरू की जांच

    By Dinesh Mahajan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:01 PM (IST)

    जम्मू के हरी मार्केट इलाके में शनिवार देर रात एक साधु संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। मृतक की पहचान टी. राम के रूप में हुई, जो कुरुक्षेत्र के न ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     हरी मार्केट में संदिग्ध हालात में साधु की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच 


    जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के व्यस्त हरी मार्केट इलाके में शनिवार देर रात एक साधु संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। मृतक की पहचान टी. राम (बाबा), पुत्र टी रामास्वामी, निवासी कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। वह अपने साथियों के साथ धार्मिक यात्रा पर जम्मू आया हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, तीन से चार साधुओं का दल हरी मार्केट क्षेत्र में दुकानों के बाहर बने शेड में रातभर रुका हुआ था। सुबह जब साधु उठे तो उन्होंने पाया कि उनका एक साथी नहीं जाग रहा। शक होने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस पोस्ट हरी मार्केट को दी गई।

    चौकी प्रभारी हरी मार्केट जीसी थापा ने बताया कि मृतक साधु रातभर अपने साथियों के साथ वहीं सोया था। चूंकि मामला संदिग्ध मौत का था, इसलिए पुलिस ने शव को जीएमसी जम्मू भेजकर पोस्टमार्टम करवाया, जिससे मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके।

    उन्होंने बताया कि प्रारंभिक रूप से किसी तरह की चोट या बाहरी हिंसा के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सिटी पुलिस थाने में भी मामला दर्ज करके जांच आगे बढ़ा दी गई है। साधु की मृत्यु के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके।