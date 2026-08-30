कश्मीरी हिंदू विस्थापित शिविरों में 5000 फ्लैटों की होगी मरम्मत, जम्मू-कश्मीर सरकार ने 82 करोड़ की दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू स्थित कश्मीरी हिंदू विस्थापित शिविरों में करीब 5000 फ्लैटों की मरम्मत के लिए 82.45 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। हालांकि विस्थापित कश्मीरी समुदाय के कई निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कदम को अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि दशकों पुरानी गंभीर संरचनात्मक समस्याओं का समाधान केवल सतही मरम्मत से नहीं हो सकता।

जगटी, मुट्ठी, टीआरटी नगरोटा, बूटा नगर और पुरखू स्थित प्रवासी शिविरों में करीब 7000 विस्थापित परिवार रह रहे हैं। निवासियों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित इन आवासीय परिसरों की स्थिति को देखते हुए स्वीकृत राशि पर्याप्त नहीं है और किसी भी मरम्मत कार्य पर धन खर्च करने से पहले इमारतों का विस्तृत संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए।

जल्दी ही मरम्मत कार्य शुरू करेगा विभाग रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार राहत एवं पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी) अरविंद करवानी ने शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोक निर्माण विभाग जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू करेगा।

उन्होंने अधिकारियों को इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट कराने और शिविर निवासियों तथा कमांडेंटों से परामर्श कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी जगटी टाउनशिप में आंतरिक सड़कों, पार्कों, स्कूलों, डिस्पेंसरियों और उप-जिला अस्पताल के उन्नयन की परियोजना तैयार कर रहा है। वहीं, पानी की कमी दूर करने के लिए जल शक्ति विभाग जगटी टाउनशिप में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये की परियोजना पर विचार कर रहा है।

इसके तहत नियमित जल गुणवत्ता जांच और टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति भी की जाएगी। इसके अलावा, नगरोटा, मुट्ठी-बूटा नगर और पुरखू शिविरों के लिए 11.5 करोड़ रुपये की लागत वाली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना को भी अंतिम रूप दिया गया है। कश्मीरी हिंदू विस्थापित राशन कार्डों के डिजिटलीकरण के बाद 2600 से अधिक परिवार विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं।

अचल संपत्तियों से संबंधित मामलों पर भी ध्यान कल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया में सहायता करने के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह से एक और व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। करवानी ने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह शिविरों का दौरा करने, विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और निवासियों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

अधिकारियों को कश्मीर घाटी में प्रवासियों की अचल संपत्तियों से संबंधित मामलों पर भी ध्यान देने को कहा गया है। शिविरों के निवासी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि स्वीकृत धनराशि इतने बड़े स्तर पर आवश्यक मरम्मत और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त होगी। अधिवक्ता विश्व रंजन पंडिता ने कहा कि आप कैंसर का इलाज पट्टी बांधकर नहीं कर सकते।

इसके लिए कीमोथेरेपी या सर्जरी की जरूरत होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि स्लैब की मरम्मत, प्लास्टर, रसोई और बाथरूम के नवीनीकरण तथा अन्य सिविल कार्य जैसी व्यापक जरूरतों को इस राशि से सुरक्षित ढंग से कैसे पूरा किया जा सकेगा।

इमारतों की संरचनात्मक मजबूती का वैज्ञानिक तरीके से आकलन सामाजिक कार्यकर्ता विनोद खेरा ने कहा कि कई भवनों में सरिया बाहर दिखाई दे रहा है और वह गंभीर रूप से जंग खा चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेंट, प्लास्टर और अन्य सतही मरम्मत पर पैसा खर्च करने से पहले इमारतों की संरचनात्मक मजबूती का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई इमारतों में सरिया खुला हुआ और बुरी तरह जंग लगा हुआ दिखाई दे रहा है। प्लास्टर, पेंट, फर्श या अन्य सतही मरम्मत पर धन खर्च करने से पहले इमारतों की संरचनात्मक मजबूती का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

यदि इमारतें असुरक्षित पाई जाती हैं तो उन्हें पुनर्निर्माण या बड़े स्तर पर संरचनात्मक पुनर्वास की जरूरत है, न कि प्लास्टर की एक और परत की। कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता नवीन भट्ट ने भी सरकार से औपचारिक इंजीनियरिंग सर्वे कराने और वास्तविक जरूरतों के अनुसार पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार को उचित इंजीनियरिंग सर्वे के माध्यम से वास्तविक आवश्यकता का आकलन करना चाहिए और उसके अनुसार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। उद्देश्य विस्थापित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना होना चाहिए, न कि जर्जर हो रही इमारतों को केवल अस्थायी रूप से देखने में बेहतर बनाना।

बाहरी प्लास्टर जगह-जगह से उखड़ भट ने कहा कि जिस तरह एक पट्टी घाव को ढक सकती है लेकिन कैंसर का इलाज नहीं कर सकती, उसी तरह केवल कॉस्मेटिक मरम्मत दशकों से चली आ रही संरचनात्मक उपेक्षा का समाधान नहीं कर सकती।

जगटी में 24 भवनों में 4242 दो-कमरे वाले फ्लैट हैं, जहां करीब 5600 परिवारों के रहने की

व्यवस्था की गई है। प्रत्येक परिवार को लगभग 495 वर्ग फुट का आवास दिया गया है, जिसमें एक बेडरूम, रसोई और लॉबी शामिल है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, परिवारों के बढ़ने के कारण आवासों में गंभीर भीड़भाड़ है।

इसके बावजूद करीब 80 फ्लैट अभी भी खाली हैं और टाउनशिप की 200 से अधिक व्यावसायिक दुकानों में से आधे से अधिक का कभी आवंटन ही नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारतें तेजी से जर्जर हो रही हैं।