जम्मू-कश्मीर वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 35 अधिकारियों के तबादले

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर वन विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए रेंज ऑफिसर ग्रेड-II, प्रभारी रेंज ऑफिसर और प्रभारी ब्लाक ऑफिसर के पदों पर तैनात 35 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। ये तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

यह आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स जेएंडके सरवेश राय द्वारा प्रशासनिक विभाग की मंजूरी के बाद जारी किया गया। आदेश के अनुसार शफीक अहमद हांडू को सीड डेवलपमेंट डिवीजन श्रीनगर में रेंज ऑफिसर सोनवार नियुक्त किया गया है। श्याम लाल खजूरिया को डूमी स्थित फारेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर और यश पाल शर्मा को बसोहली फारेस्ट डिवीजन की बसोहली रेंज में रेंज ऑफिसर बनाया गया है।

मोहम्मद अल्ताफ डार को बांडीपोरा फारेस्ट डिवीजन की अजस रेंज में प्रभारी रेंज ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वहीं सूरज प्रकाश को कमराज फारेस्ट डिवीजन की कांडी रेंज और डॉ. सैयद वसीम बशीर को नौशहरा फारेस्ट डिवीजन की लंबडी रेंज में रेंज ऑफिसर बनाया गया है।