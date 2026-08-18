जम्मू-कश्मीर में खाद्य सुरक्षा पर बड़ा खुलासा, 3 साल में जांचे गए 28 हजार नमूने; हजार से ज्यादा निकले घटिया

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन वर्षों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य पदार्थों के पिछले तीन वर्षों में 28 हजार से अधिक सैंपलों की जांच की है। इनमें से एक हजार से अधिक सैंपल मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं।

यह आंकड़े सोमवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुनहानी के समक्ष रखे। जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए पुनहानी को बताया गया कि प्रयोगशाला ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बड़ी संख्या में खाद्य सैंपलों का परीक्षण किया गया। वर्ष 2023-24 में 11,479 सैंपलों की जांच हुई जिनमें से 440 मानकों के अनुरूप नहीं थे जबकि 2024-25 में 9,938 सैंपलों में से 266 और 2025-26 में 6,722 सैंपलों में से 381 मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

बताया गया कि खाद्य प्रयोगशाला कश्मीर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित और एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है। 31 मार्च 2027 तक एनएबीएल के दायरे को बढ़ाकर 3,500 पैरामीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दूध एवं दुग्ध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, अनाज एवं अनाज उत्पाद, तेल एवं वसा तथा भारतीय मिठाइयों जैसी प्रमुख खाद्य श्रेणियों को शामिल किया जाएगा। दीर्घकाल में परीक्षण क्षमता को 5,000 पैरामीटर तक ले जाने की योजना है। इसके अलावा श्रीनगर और जम्मू में नए प्रयोगशाला भवनों के निर्माण तथा मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की मांग की गई। इससे पूर्व पुनहानी ने खाद्य प्रयोगशाला कश्मीर के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया तथा तकनीकी कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने प्रयोगशाला में किए जा रहे खाद्य नमूनों के परीक्षण, उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं और कार्यप्रणाली की जानकारी ली।

अधिकारियों के साथ की चर्चा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुनहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जम्मू-कश्मीर के स्टेट ड्रग कंट्रोलर, संयुक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा, उप आयुक्त खाद्य सुरक्षा कश्मीर, अकाउंट्स अधिकारी तथा श्रीनगर और जम्मू के फूड एनालिस्ट सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।