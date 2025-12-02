Language
    जम्मू-कश्मीर में 22 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर को प्रभारी निजी सचिव बनाया, देखें लिस्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत 22 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफरों को प्रभारी निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया है। ये सभी अधिकारी अपने मौजूदा वेतनमान पर ही कार्य करेंगे। यह नियुक्ति छह महीने के लिए या जम्मू कश्मीर निजी सचिव कैडर के तहत पद भरने तक प्रभावी रहेगी।

    जम्मू-कश्मीर में 22 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर को प्रभारी निजी सचिव बनाया (File Photo)


    राज्य ब्यूरो,  जम्मू : सरकार ने विभिन्न विभागों में 22 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर को प्रभारी निजी सचिव के पद तैनात किया है। वे अपने ही वेतनमान में काम करेंगे और उनकी नियुक्ति छह महीने या जम्मू कश्मीर निजी सचिव कैडर के तहत पद भरे जाने तक होगी।

    एक आदेश के तहत प्रभारी निजी सचिव पद पर सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अत्थर-उन- नजीर मसूदी, मुख्तार अहमद डार, आडिट एंड इंस्पेक्शन निदेशालय के मोहम्मद तलत रफीकी, सूचना विभाग के गणेश दत्त, अकाउंट और ट्रेजरी विभाग के मोहम्मद अल्ताफ सांगू, डेंटल कॉलेज श्रीनगर के शौकत अहमद जरगर, खनन विभाग के मुंशी मेहराज दीन शामिल हैं।

    इसी तरह स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू के राकेश कुमार, इकोनामिक्स एंड स्टैटिसटिक्स निदेशालय के सतीश कुमार कौल, सहकारिता समिति जम्मू कश्मीर रजिस्टर कार्यालय में राजेश कुमार, मेडिकल कालेज जम्मू के भारत भूषण, समाज कल्याण विभाग के नसीर अहमद, विशाल त्रिखा भी प्रभारी निजी सचिव बनाएगए हैं।