जम्मू-कश्मीर में 22 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर को प्रभारी निजी सचिव बनाया, देखें लिस्ट

राज्य ब्यूरो, जम्मू : सरकार ने विभिन्न विभागों में 22 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर को प्रभारी निजी सचिव के पद तैनात किया है। वे अपने ही वेतनमान में काम करेंगे और उनकी नियुक्ति छह महीने या जम्मू कश्मीर निजी सचिव कैडर के तहत पद भरे जाने तक होगी।

एक आदेश के तहत प्रभारी निजी सचिव पद पर सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अत्थर-उन- नजीर मसूदी, मुख्तार अहमद डार, आडिट एंड इंस्पेक्शन निदेशालय के मोहम्मद तलत रफीकी, सूचना विभाग के गणेश दत्त, अकाउंट और ट्रेजरी विभाग के मोहम्मद अल्ताफ सांगू, डेंटल कॉलेज श्रीनगर के शौकत अहमद जरगर, खनन विभाग के मुंशी मेहराज दीन शामिल हैं।