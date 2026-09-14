जम्मू में ग्रेटर कैलाश नाके पर बस से 20 बैग संदिग्ध मिलावटी पनीर बरामद, फूड सेफ्टी विभाग कर रही जांच

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू पुलिस ने ग्रेटर कैलाश नाके पर जांच के दौरान एक बस से संदिग्ध मिलावटी पनीर के 20 बैग बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले की सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दी, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पनीर को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया।

13 और 14 सितंबर की मध्यरात्रि को गंग्याल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रेटर कैलाश नाके पर पुलिस ने बस को जांच के लिए रोका। बस की तलाशी के दौरान उसमें 20 बैग पाए गए, जिनमें पनीर भरा हुआ था। पुलिस को पनीर की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित किया गया।

इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को थाना गंग्याल बुलाया गया। पुलिस ने बरामद पनीर को विभागीय अधिकारियों के हवाले कर दिया। अब खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पनीर के सैंपल लेकर उसकी जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।