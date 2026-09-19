लद्दाख में मलबे में दबने से 2 श्रमिकों की मौत, जंस्कार में सड़क निर्माण स्थल पर भूस्खलन

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जंस्कार में मलबे से दबने से दो श्रमिकों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 श्रमिक घायल हो गए हैं। लद्दाख के जंस्कार में सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी धंस जाने स पांच श्रमिक इसकी चपेट में आ गए। तीन श्रमिकों को बचा लिया गया लेकिन मलबे में दबे दो श्रमिकाें की मौत हो गई।

यह हादसा जंस्कार के जिमचान क्षेत्र में वीरवार को हुआ। सड़क के निमार्ण का काम चला रहा था। इस दौरान जमीन का एक बड़ा हिस्सा घंस कर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

मौके पर पहुंचे बचाव दल ने मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। बचाव दल ने सभी प्रभावित पांच मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला। लेकिन इनमें से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ निवासी अब्दुल रशीद व झारखंड के निवासी पवन कुमार के रूप में हुई है।