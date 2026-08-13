Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    3 मौतें, 18 घायल... 35 साल बाद पकड़ा गया जम्मू स्टेशन ब्लास्ट का आरोपी, पहचान छिपाकर कर रहा था कारोबार

    By Dinesh Mahajan Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:56 PM (IST)

    जम्मू रेलवे स्टेशन पर 1991 में हुए बम धमाके के 35 साल बाद फरार आतंकी अल्ताफ हुसैन शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह बिजबेहरा में पहचान छिपाकर कारोबार ...और पढ़ें

    जम्मू स्टेशन ब्लास्ट का आरोपी 35 साल बाद गिरफ्तार।

    जम्मू स्टेशन ब्लास्ट का आरोपी 35 साल बाद गिरफ्तार

    HighLights

    1. 1991 जम्मू रेलवे स्टेशन बम धमाके का 35 साल पुराना मामला।

    2. फरार आतंकी अल्ताफ हुसैन शेख को जीआरपी जम्मू ने पकड़ा।

    3. बिजबेहरा में पहचान छिपाकर सफल कारोबारी बन गया था।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू रेलवे स्टेशन पर वर्ष 1991 में हुए बम धमाके के मामले में 35 साल से फरार चल रहे आतंकी को रेलवे पुलिस (जीआरपी) जम्मू ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान अल्ताफ हुसैन शेख पुत्र नजीर अहमद शेख निवासी मरहामा-बिजबेहरा, अनंतनाग के रूप में हुई है। आरोपित लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर बिजबेहरा क्षेत्र में रह रहा था और वहां सफल कारोबारी के रूप में स्थापित हो गया था।

    जीआरपी के अनुसार, दो अप्रैल 1991 को जम्मू रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर बम धमाका हुआ था। इस घटना में अर्धसैनिक बल के दो जवानों समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 नागरिक घायल हुए थे। मामले में जीआरपी जम्मू थाने में एफआईआर नंबर 07/1991 के तहत रणबीर दंड संहिता की धारा 307, 302, 120-बी, टाडा की धारा 3/4 और ईएसए की धारा 4/5 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    तीन आरोपित मौके से फरार हो गए थे

    जांच के दौरान एक आरोपित अमान उल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि तीन अन्य आरोपित मौके से फरार हो गए थे। बाद में संबंधित अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। जीआरपी जम्मू ने पिछले दो वर्षों में इस मामले में फरार आरोपितों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया।

    पहचान छिपाकर बिजबेहरा में रह रहा था

    इसी दौरान पुलिस टीम ने अल्ताफ हुसैन शेख की पहचान और उसके पुराने पते सहित अन्य विवरणों की बारीकी से जांच की। जांच में पता चला कि वह अपनी पहचान छिपाकर बिजबेहरा में रह रहा था। निगरानी और लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया।

    खबरें और भी

    जीआरपी ने आरोपित को वीरवार को टाडा अदालत में पेश किया, जहां से उसके खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार अन्य आरोपितों की तलाश भी जारी है।