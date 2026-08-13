3 मौतें, 18 घायल... 35 साल बाद पकड़ा गया जम्मू स्टेशन ब्लास्ट का आरोपी, पहचान छिपाकर कर रहा था कारोबार

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू रेलवे स्टेशन पर वर्ष 1991 में हुए बम धमाके के मामले में 35 साल से फरार चल रहे आतंकी को रेलवे पुलिस (जीआरपी) जम्मू ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान अल्ताफ हुसैन शेख पुत्र नजीर अहमद शेख निवासी मरहामा-बिजबेहरा, अनंतनाग के रूप में हुई है। आरोपित लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर बिजबेहरा क्षेत्र में रह रहा था और वहां सफल कारोबारी के रूप में स्थापित हो गया था।

जीआरपी के अनुसार, दो अप्रैल 1991 को जम्मू रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर बम धमाका हुआ था। इस घटना में अर्धसैनिक बल के दो जवानों समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 नागरिक घायल हुए थे। मामले में जीआरपी जम्मू थाने में एफआईआर नंबर 07/1991 के तहत रणबीर दंड संहिता की धारा 307, 302, 120-बी, टाडा की धारा 3/4 और ईएसए की धारा 4/5 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

तीन आरोपित मौके से फरार हो गए थे जांच के दौरान एक आरोपित अमान उल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि तीन अन्य आरोपित मौके से फरार हो गए थे। बाद में संबंधित अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। जीआरपी जम्मू ने पिछले दो वर्षों में इस मामले में फरार आरोपितों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया।

पहचान छिपाकर बिजबेहरा में रह रहा था इसी दौरान पुलिस टीम ने अल्ताफ हुसैन शेख की पहचान और उसके पुराने पते सहित अन्य विवरणों की बारीकी से जांच की। जांच में पता चला कि वह अपनी पहचान छिपाकर बिजबेहरा में रह रहा था। निगरानी और लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया।

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