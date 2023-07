लद्दाख में भारी बर्फबारी में फंसे 13 लोग, 5 घंटे के अंदर पुलिस ने बचाया; सात कोरियाई, 2 फ्रांसीसी पर्यटक शामिल

लद्दाख के कारगिल जिले में जानास्कर-लिंगशेड ट्रेक पर भारी बर्फबारी हो रही थी जिसके कारण वहां पर नौ विदेशियों सहित तेरह लोग फंस गए थे। वहीं सोमवार को पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित किया। अधिकारियों ने बताया कि सात कोरियाई दो फ्रांसीसी पर्यटकों और चार स्थानीय गाइडों वाला एक ट्रैकिंग समूह बर्फबारी के कारण वहां पर फंस गया था।

लद्दाख में भारी बर्फबारी में फंसे 13 लोग, 5 घंटे के अंदर पुलिस ने बचाया

लद्दाख, एजेंसी। लद्दाख के कारगिल जिले में जानास्कर-लिंगशेड ट्रेक पर भारी बर्फबारी हो रही थी जिसके कारण वहां पर नौ विदेशियों सहित तेरह लोग फंस गए थे। वहीं, सोमवार को पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि सात कोरियाई, दो फ्रांसीसी पर्यटकों और चार स्थानीय गाइडों वाला एक ट्रैकिंग समूह जांगला गांव के पास जारक ढो में खराब मौसम में फंस गया था। वहीं, अब सभी को सुरक्षित कर लिया गया है। पांच घंटे के भीतर सुरक्षित किए लोग अधिकारी ने बताया कि एक पुलिस दल को फंसे हुए लोगों के बारे में जानकारी मिली और वह इलाके में पहुंचे। उन्होंने बताया कि इन ट्रैकरों को बचा लिया गया और पदुम बेल्ट में सुरक्षित लाया गया। उन्होंने बताया कि भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण समूह फंस गया था। अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और पांच घंटे के भीतर ही लोगों को सुरक्षित कर लिया गया है। लोगों को मिला खाना और आश्रय लद्दाख में भारी बर्फबारी में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित लाया गया और फिर वहां आकर उन्हें खाना और आश्रय प्रदान किया गया और बाद में पदुम पहुंचाया गया।

