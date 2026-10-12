जम्मू-कश्मीर में बड़ा फेरबदल, 10 निजी सचिवों के तबादले और नियुक्तियों का आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सरकार ने सोमवार को दस निजी सचिवों के तबादले व नियुक्तियां की हैं। सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मेहराज-उद-दीन राथर को पर्यटन विभाग में भेजा गया है।

वह विभाग के प्रशासनिक सचिव के साथ काम करेंगे। बेबी शबनम को अगली नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासनिक विभाग में भेजा गया है। मुनीश गुप्ता को जनशिकायत विभाग के प्रशासनिक सचिव के साथ काम करना होगा जबकि मोहिंद्र पाल सिंह को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में भेजा गया है।