Women Junior Hockey Asia Cup में भारतीय टीम ने रचा इतिहास, 4 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को फाइनल में हराया

नई दिल्ली, आईएएनएस। भारत ने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया है। जापान के काकामिगहारा में आयोजित टूर्नामेंट में भारत ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार चैंपियन बना। भारत की तरफ से अन्नू और नीलम ने एक-एक गोल किया। जबकि, कोरिया के लिए एकमात्र गोल सियोन पार्क ने किया।

जापान के काकामिगहारा में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 में के फाइनल में रविवार को भारत और साउथ कोरिया के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। भारत ने खेल के शुरूआती मिनट में पेनल्टी कार्नर जीतकर आक्रामक शुरूआत की, लेकिन वे इसे गोल में नहीं बदल सके। हालांकि, साउथ कोरिया ने भी पलटवार किया, लेकिन गोल करने में असफल रहे। दोनों टीमों के आक्रामक खेल के बावजूद पहला क्वार्टर गोलरहित समाप्त हुआ।

A historic win that reverberates across the Nation.

The Indian Junior Women's Team emerges victorious in the Women's Junior Asia Cup 2023, radiating strength and grace.#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsiaCup2023 pic.twitter.com/bZ7gqXjkS2