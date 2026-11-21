IND vs KOR Live Hockey Score: आखिरकार आ गया पहला गोल, मुमताज खान ने भेदा कोरिया का डिफेंस
IND vs KOR Women's Asian Champions Trophy Live Updates: भारतीय महिला टीम का सामना आज एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण कोरिया से है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs KOR Live Hockey Score: भारतीय टीम का सामना आज महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया के साथ है। तीन बार खिताब जीत चुकी भारतीय टीम ने गुरुवार को मलेशिया को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट की शानदार शुरूआत की थी। अब टीम इंडिया की नजर जीत का लय बरकरार रखने पर होगी।
IND vs KOR Live Hockey Score: भारत ने दागा गोल
भारतीय महिला टीम ने आखिरकार दक्षिण कोरिया का डिफेंस भेद दिया। मुमताज खान ने भारत के लिए पहला गोल दागा है। भारत पहले हाफ के खत्म होने के बाद 1-0 से आगे है।
India vs South Korea Hockey Match Scorecard: भारत का अटैक जारी
भारतीय महिला टीम लगातार अटैक कर रही है। दूसरे क्वार्टर में भी उसे दो पेनल्टी कॉर्नर मिले। मगर वो गोल करने में नाकामयाब रही है। कोरिया ने शानदार डिफेंस किया है।
IND vs KOR LIVE: भारत नहीं उठा सका फायदा
भारतीय महिला टीम को अब तक पहले क्वार्टर में चार पेनल्टी कॉर्नर मिले। मगर वो इसका फायदा नहीं उठा पाई। स्कोर अभी भी 0-0 है। दक्षिण कोरिया ने शानदार डिफेंस का मुजायरा पेश किया है।
IND vs KOR Women's Asian Champions Trophy Live Score: भारत-कोरिया के बीच मुकाबला शुरू
भारत और दक्षिण कोरिया के बीच महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला शुरू हो गया है। सलीमा टेटे की अगुवाई में भारत की नजर लगातार दूसरी जीत पर होगी।
IND vs KOR LIVE: भारत की शुरूआती ग्यारह का हुआ एलान
THE STARTING XI IS IN! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team is all set to take on Korea in their second match of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 💪🏑 🆚 India 🇮🇳 vs Korea 🇰🇷 🗓️ Saturday, November 21 ⏰ 7 PM IST 📺 LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 🌐 Stream on https://t.co/plntJTLWXP (outside the Indian subcontinent) #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 21, 2026
IND vs KOR Women's Asian Champions Trophy Live Score: लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत
भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आज एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में खेले जाने वाले मैच के दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैच से जुड़ी पल-पल की खबर जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।