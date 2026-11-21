THE STARTING XI IS IN! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team is all set to take on Korea in their second match of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 💪🏑 🆚 India 🇮🇳 vs Korea 🇰🇷 🗓️ Saturday, November 21 ⏰ 7 PM IST 📺 LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 🌐 Stream on https://t.co/plntJTLWXP (outside the Indian subcontinent) #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia