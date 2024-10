रेलवे ने इंडियन ऑयल को हराया, चौथा हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर-डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता

दोनों टीमों के बीच चौथे क्वार्टर तक मुकाबला बराबरी का रहा। लेकिन, अंत में रेलवे की कप्तान नवनीत कौर के गोल ने टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय स्टार सलीमा टेटे के निर्णायक गोल ने रेलवे की 3-1 की जीत सुनिश्चित की।

🏑 Railway Sports Promotion Board defeated Indian Oil Corporation Ltd. by 3-1 and clinched the 4th Hockey India Senior Women Inter-Department National Championship 2024 🏆#HockeyIndia #IndiaKaGame @Media_SAI @TheHockeyIndia @IndiaSports @IndianOilcl pic.twitter.com/s5bZRPXAx9