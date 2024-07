29 जुलाई 1980 को मास्को में हुए ओलंपिक गेम्स में भारत ने आखिरी बार गोल्ड पदक जीता था। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने स्पेन को 4-3 से पटखनी दी थी। भारत की ओर से सुरिंदर सिंह सोढ़ी ने सबसे ज्यादा 2 और महाराज कृष्ण कौशिक और मोहम्मद शाहिद ने 1-1 गोल दागा था। यह भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में आठवां गोल्ड था।

Celebrating 44 years of India's victory at the 1980 Olympics. Our hockey squad brought home the gold! 🏅🇮🇳 #Hockey #HockeyIndia #IndiaKaGame #OnThisDay