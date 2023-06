Hockey: 1997 जूनियर हॉकी विश्व कप के हीरो राजीव मिश्रा का निधन, रहस्यमय परिस्थितियों में घर में मिला शव

वाराणसी, जागरण संवाददाता। पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी राजीव मिश्रा रहस्यमय परिस्थितियों में गुरुवार रात वाराणसी के शिवपुर के नारायणपुर गांव में अपने घर में मृत मिले। दुर्गंध आने पर पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। 1997 जूनियर विश्व कप में नौ गोल दागने वाले राजीव को उस समय भारतीय हॉकी का अगला बड़ा सितारा माना जाता था।

नीदरलैंड में खेले गये 1998 विश्व कप में उनके घुटने में गंभीर चोट लगी गई थी, जिसके बाद उनका करियर परवान नहीं चढ़ सका। उन्हें उस समय हॉकी महासंघ से इलाज और रिहैबिलिटेशन के लिए मदद नहीं मिली थी, जिससे इस प्रतिभाशाली फारवर्ड का करियर समय से पहले खत्म हो गया।

रेलवे में चल टिकट परीक्षक (TTE) के पद पर तैनात 46 वर्षीय राजीव शिवपुर में अपने घर में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी चंचल और दो बच्चे लखनऊ में रहते हैं। वाराणसी आईं चंचल ने बताया कि 1998 में पैर में चोट लगने के कारण राजीव का सीनियर व‌र्ल्ड कप टीम में चयन नहीं हो पाया था। हाल के दिनों में वह अस्वस्थ रहने लगे थे।

We are deeply saddened by the demise of our former Junior International Hockey Player and 1997 FIH Junior Men World Cup Silver medalist, Rajiv Mishra.

