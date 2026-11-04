India vs South Korea Hockey Live: शिलानंद लाकरा ने किया कमाल, सेमीफाइनल में 'सरपंच साहब' की सेना ने बनाई बढ़त

साउथ कोरिया के खिलाफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल में होने वाले मुकाबले के लिए भारत ने अपनी शुरुआती ग्यारह का एलान कर दिया है।

THE STARTING XI IS READY FOR THE SEMI-FINAL! 🇮🇳🔥 Here’s the Indian team’s Starting XI for the crucial clash against Korea as the hosts look to book their place in the final of the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 🏑💪 🗓️ Wednesday, November 4, 7:00 PM IST 📺 Watch Live on JioHotstar and Star Sports 2! 🌐 Stream on https://t.co/plntJTLWXP (outside the Indian subcontinent) #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame