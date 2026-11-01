India vs Malaysia Hockey Live: हरमनप्रीत सिंह ने तोड़ा मलेशिया का डिफेंस, पहला गोल दाग टीम इंडिया को दिलाई बढ़त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Malaysia Hockey Live Score Updates: भारत और मलेशिया के बीच एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का मुकाबला ओलंपियन सुरजीत सिंह स्टेडियम में खेला जाना है। टीम इंडिया ने अब तक तीन मुकाबले खेले हैं और सभी मैचों में जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने पहले मैच में बांग्लादेश को 13-0, फिर चीन को 5-2 और जापान को 4-1 से मात दी थी। अब मलेशिय के खिलाफ हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम जीत का चौका लगाने की फिराक में होगी।