IND vs JPN Final Live Score: भारत अपनी बादशाहत रखना चाहेगा बरकरार, उलटफेर की फिराक में होगा जापान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Japan Final Live Hockey Score: भारत और जापान के बीच एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का फाइल मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमें मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में एक-दूसरे का सामना करेंगी। टीम इंडिया अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है और छह मुकाबले जीते हैं। भारत ने अब तक पांच बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। अब हमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम की नजरें छठे खिताब पर हैं।