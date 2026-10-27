India vs Bangladesh Hockey Live: चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ अभियान का आगाज करना चाहेगी हरमनप्रीत सिंह की सेना

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Bangladesh Hockey Live Updates: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम इंडिया जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, चीन, साउथ कोरिया और जापान शामिल है।

अब तक इसके कुल नौ संस्करण खेले जा चुके हैं, जिसमें से भारत ने पांच बार जीत दर्ज की है। भारत ने 2011, 2016, 2018 (पाकिस्तान के साथ ट्रॉफी साझा), 2023 और 2024 में ट्रॉफी अपने नाम की थी।