Indias disappointing outing in Germany भारतीय महिला हॉकी टीम के जर्मनी दौरे का निराशाजनक अंत हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम को जर्मनी दौरे पर लगातार तीसरी शिकस्‍त का सामना करना पड़ा। भारत को तीसरे व अंतिम मैच में जर्मनी के हाथों 0-2 की शिकस्‍त सहनी पड़ी। भारतीय टीम अपने पिछले दो मैचों में क्रमश चीन और जर्मनी से शिकस्‍त झेल चुकी थी।

India women Hockey Team lost to Germany: भारत और जर्मनी के बीच मैच का दृश्‍य (फोटो-ट्विटर)

