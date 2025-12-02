Junior Women World Cup: भारत की सबसे बड़ी जीत! नामीबिया को एकतरफा मुकाबले में 13-0 से रौंदा
भारतीय महिला हॉकी टीम ने जूनियर महिला वर्ल्ड कप में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। भारत ने नामीबिया को एकतरफा मुकाबले में 13-0 से मात दी। भारत की तरफ से हिना बानो और कनिका सिवाच ने हैटट्रिक जमाई। इसके अलावा साक्षी राणा ने दो गोल दागे। बिनीमा धान, सोनम, साक्षी शुक्ला, इशिका और मनीषा ने भी गोल किए। भारत अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हिना बानो और कनिका सिवाच की हैटट्रिक की बदौलत भारत ने सोमवार को नामीबिया को 13-0 से हराकर जूनियर महिला हाकी विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की।
हिना (35 वां , 35 वां, 45 वां मिनट) और कनिका (12 वां, 30 वां, 45 वां मिनट) के गोलों के अलावा साक्षी राणा (10 वां, 23 वां मिनट) ने दो गोल किए, जबकि बिनीमा धान (14 वां मिनट), सोनम (14 वां मिनट), साक्षी शुक्ला (27 वां मिनट), इशिका (36 वां मिनट) और मनीषा (60 वां मिनट) ने भी गोल किए।
शीर्ष पर भारत
इस जीत के साथ भारत तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। भारत ने शुरुआती क्वार्टर में चार मिनट के अंदर चार गोल कर अपना दबदबा कायम करने के बाद नामीबिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।
साक्षी ने शानदार रिवर्स फ्लिक से गोल कर खाता खोला और कनिका ने एक दमदार फिनिश के साथ भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। बिनिमा ने टीम के लिए तीसरा गोल किया, जबकि सोनम ने कुछ बेहतरीन तालमेल के बाद चौथा गोल दागा, जिससे शुरुआती पंद्रह मिनट में भारत 4-0 की बढ़त बना चुका था।
भारत का दबदबा कायम
टीम ने दूसरे क्वार्टर में अपनी बढ़त को 7-0 और तीसरे क्वार्टर के बाद 12-0 कर लिया। आखिरी क्वार्टर की शुरुआत में कुछ बदलाव करते हुए भारत ने लगातार मौके बनाए और बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी अपनी छाप छोड़ने का मौका मिला। मनीषा ने पेनाल्टी कार्नर पर गोल करके भारत को 13-0 से आगे कर दिया।
