Junior Women World Cup: भारत की सबसे बड़ी जीत! नामीबिया को एकतरफा मुकाबले में 13-0 से रौंदा

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। हिना बानो और कनिका सिवाच की हैटट्रिक की बदौलत भारत ने सोमवार को नामीबिया को 13-0 से हराकर जूनियर महिला हाकी विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। हिना (35 वां , 35 वां, 45 वां मिनट) और कनिका (12 वां, 30 वां, 45 वां मिनट) के गोलों के अलावा साक्षी राणा (10 वां, 23 वां मिनट) ने दो गोल किए, जबकि बिनीमा धान (14 वां मिनट), सोनम (14 वां मिनट), साक्षी शुक्ला (27 वां मिनट), इशिका (36 वां मिनट) और मनीषा (60 वां मिनट) ने भी गोल किए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शीर्ष पर भारत इस जीत के साथ भारत तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। भारत ने शुरुआती क्वार्टर में चार मिनट के अंदर चार गोल कर अपना दबदबा कायम करने के बाद नामीबिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

साक्षी ने शानदार रिवर्स फ्लिक से गोल कर खाता खोला और कनिका ने एक दमदार फिनिश के साथ भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। बिनिमा ने टीम के लिए तीसरा गोल किया, जबकि सोनम ने कुछ बेहतरीन तालमेल के बाद चौथा गोल दागा, जिससे शुरुआती पंद्रह मिनट में भारत 4-0 की बढ़त बना चुका था।