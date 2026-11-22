IND vs THA Women's Asian Champions Trophy Live Updates: भारत का मुकाबला आज थाईलैंड से है। टीम इंडिया की नजरें जीत की हैट्रिक पर होगी।

भारतीय महिला टीम (P.C - HI)

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs THA Women's Asian Champions Trophy Live: एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और थाइलैंड की टीम आमने-सामने है। यह मुकाबला भोपाल में खेला जा रहा है। लगातार दो मैच जीत चुकी टीम इंडिया की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर रहेगी। भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में मलेशिया को 4-1 से हराया था। इसके बाद कोरिया को उसने 2-1 से हराया। थाईलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में भारत की नजर जीत का सिलसिला बनाए रखने पर होगी।

22 Nov 2026 6:04:40 PM India vs Thailand Hockey Match Scorecard: पहले क्वार्टर में भारत को 3-0 की बढ़त भारतीय महिला टीम का पहले क्वार्टर में दबदबा देखने को मिला। भारतीय महिला टीम को पहले क्वार्टर में छह पेनाल्टी कॉर्नर मिले। पहला क्वार्टर में भारत के पास 3-0 की लीड है। दीपिका ने दो गोल किए। नवनीत कौर ने एक गोल दागा।

22 Nov 2026 5:51:05 PM India vs Thailand Hockey Live Updates: मुमताज खान ने किया गोल, भारत को 4-0 की बढ़त पहले क्वार्टर में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने 4-0 की लीड बना ली है। भारत के लिए चौथा गोल मुमताज खान ने किया। नवनीत के पास को मुमताज ने गोल में बदला।

22 Nov 2026 5:47:54 PM IND vs THA LIVE: दीपिका ने किया दूसरा गोल, भारत को 3-0 की बढ़त भारतीय टीम ने पहले 11 मिनट में तीन गोल कर लिए हैं। दीपिका ने थाईलैंड के खिलाफ एक मिनट के अंदर दो गोल दागे।

22 Nov 2026 5:45:55 PM Women's Asian Champions Trophy Bhopal 2026 Live: भारत ने किया दूसरा गोल पहले हाफ में दीपिका ने किया भारत के लिए दूसरा गोल। भारतीय टीम को 2-0 की बढ़त हासिल हो चुकी है।

22 Nov 2026 5:36:52 PM Women's Asian Champions Trophy Bhopal 2026 Live: भारत ने किया पहला गोल भारतीय टीम ने खेल के पहले पांच मिनट में गोल किया। नवनीत कौर ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला। भारतीय टीम को 1-0 की बढ़त।

22 Nov 2026 5:33:57 PM India vs Thailand Hockey Live Updates: पहले मिनट में भारत को मिला पेनाल्टी कॉर्नर भारतीय टीम को खेल के पहले मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर मिला। हालांकि भारतीय टीम इस पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं बदल सकी।

22 Nov 2026 5:22:03 PM IND vs THA Women's Asian Champions Trophy Live Score: भारत ने टॉस जीता, गेम की करेगी शुरुआत भारतीय महिला टीम ने टॉस जीता है। थाईलैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम गेम की शुरुआत करेगी। थाईलैंड की टीम को पहली जीत का इंतजार है।

22 Nov 2026 5:16:56 PM India vs Thailand Hockey Live Updates: भारत की शुरुआती इलेवन का ऐलान READY TO TAKE THE FIELD! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team’s Starting XI is locked in as they gear up to face Thailand in their third match of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 💪🏑 🆚 India 🇮🇳 vs Thailand 🇹🇭 🗓️ Sunday, November 22 ⏰ 5:15 PM IST 📺 LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 🌐 Stream on https://t.co/plntJTLWXP (outside the Indian subcontinent) #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 22, 2026

22 Nov 2026 5:04:57 PM IND vs THA LIVE: शाम 5.15 से शुरू होगा मैच भारतीय महिला टीम और थाईलैंड महिला टीम का मैच अब से थोड़ी से देर बाद शुरू होगा। शाम 5.15 से मैच की शुरूआत होगी।

22 Nov 2026 4:54:23 PM Ind vs Tha Live Hockey Score: मलेशिया और कोरिया को दी थी मात भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में मलेशिया को 4-1 से हराया था। इसके बाद कोरिया को उसने 2-1 से हराया।

22 Nov 2026 4:51:47 PM India vs Thailand Hockey Live Updates: जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी भारतीय महिला टीम थाईलैंड के खिलाफ मैच में टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी. इससे पहले भारतीय टीम ने लगातार दो मुकाबले जीते थे।