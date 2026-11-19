IND vs MLY Hockey Live Score: खिताबी हैट्रिक लगाने उतरेगी टीम इंडिया, मलेशिया का करेगी सामना
India vs Malaysia Hockey Match Live Updates: महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में भारतीय टीम मलेशिया का सामना करेगी। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के पिछले दो संस्करण अपने नाम किए हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs MLY Women's Asian Champions Trophy 2026 Live: भारत और मलेशिया के बीच महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमें भोपाल में एक-दूसरे का सामना करेंगी। भारतीय टीम ने अब तक एसीटी को तीन बार अपने नाम किया है और साउथ कोरिया के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक बार खिताब जीतने वाली टीम है।
भारत ने पिछले दो संस्करण को अपने नाम किए हैं और ऐसे में उनकी नजरें खिताबी हैट्रिक पर होगी। सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में शानदार खेल दिखाया था और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।
IND vs MAS Live Hockey Score: भारत की शुरुआती ग्यारह
मलेशिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपनी शुरुआती ग्यारह का एलान कर दिया है।
Here’s the Indian Women’s Team’s Starting XI for their opening clash against Malaysia at the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 🔥 Time to get the title defence underway! 💪 🆚 India 🇮🇳 vs Malaysia 🇲🇾 ⏰ 4:35 PM IST 📺 LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 🌐 Stream on https://t.co/plntJTLWXP (outside the Indian subcontinent) #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsi— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 19, 2026
India vs Malaysia Hockey Live Updates: भारत की खिताबी हैट्रिक पर नजर
भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अब तक तीन बार अपने नाम किया है। टीम इंडिया ने पहली बार साल 2016 में खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद 2023 और 2024 में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। अब भारतीय टीम की नजर लगातार तीसरे खिताब पर है।
India vs Malaysia Hockey Live Updates: जीत के साथ अभियान का आगाज करना चाहेगी टीम इंडिया
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में भारतीय टीम जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। टूर्नामेंट में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं, जहां वे राउंड रॉबिन फॉर्मेट में यानी एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलेंगी। हर टीम पांच मैच खेलेगी और फिर नॉकआउट के मुकाबले खेले जाएंगे।
India vs Malaysia Hockey Live Updates: लाइव ब्लॉग
भारत और मलेशिया के बीच महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के होने वाले मुकाबले के लिए दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला भोपाल में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम के 4:35 बजे होगी।