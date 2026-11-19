स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs MLY Women's Asian Champions Trophy 2026 Live: भारत और मलेशिया के बीच महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमें भोपाल में एक-दूसरे का सामना करेंगी। भारतीय टीम ने अब तक एसीटी को तीन बार अपने नाम किया है और साउथ कोरिया के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक बार खिताब जीतने वाली टीम है।

भारत ने पिछले दो संस्करण को अपने नाम किए हैं और ऐसे में उनकी नजरें खिताबी हैट्रिक पर होगी। सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में शानदार खेल दिखाया था और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।