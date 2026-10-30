IND vs JPN Hockey Live Score: भारत-जापान के बीच मुकाबला शुरू, लगातार तीसरी जीत पर 'हरमन ब्रिगेड' की नजर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और जापान के बीच हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का मुकाबला आज जालांधर में खेला जाएगा, जहां हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। भारत ने पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 13-0 के बड़े अंतर से जीता था। वहीं दूसरे मैच में उसने चीन को 5-2 से मात दी थी। अब उसकी नजर लगातार तीसरी जीत पर होगी।