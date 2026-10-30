IND vs JPN Hockey Live Score: भारत-जापान के बीच मुकाबला शुरू, लगातार तीसरी जीत पर 'हरमन ब्रिगेड' की नजर
India vs Japan Hockey Live Updates: भारत और जापान के बीच हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का मुकाबला आज जालांधर में होगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और जापान के बीच हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का मुकाबला आज जालांधर में खेला जाएगा, जहां हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। भारत ने पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 13-0 के बड़े अंतर से जीता था। वहीं दूसरे मैच में उसने चीन को 5-2 से मात दी थी। अब उसकी नजर लगातार तीसरी जीत पर होगी।
IND vs JPN Live Match: मुकाबला हुआ शुरू
भारत और जापान के बीच मुकाबला शुरू हो गया है। भारतीय टीम की नजर इस मैच में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने पर होगी।
IND vs JPN Live Match: भारत की प्लेइंग-11
हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), सुरज कड़केरा (गोलकीपर), जुगराज सिंह, जरमनप्रीत सिंह, शिलानंद लाकरा, हार्दिक सिंह, रजींदर सिंह, सुखजीत सिंह, संजय, अभिषेक, विवेक सागर प्रसाद।
IND vs JPN Live Score Today: हेड-टू-हेड में भारत का दबदबा
भारतीय टीम का जापान पर हमेशा से दबदबा रहा है। भारत लगभग चार साल से जापान से नहीं हारा है। आखिरी बार भारत ने एशियन गेम्स में जापान को 2-0 से हराया था। वहीं दोनों के बीच हुए 31 मुकाबलों में जापान को सिर्फ दो में जीत मिली है।
India vs Japan Hockey Live Updates: भारत जीत चुका है दो मुकाबले
भारतीय टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीत लिए हैं। उसने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को बुरी तरह 13-0 से मात दी थी। वहीं दूसरे मैच में भारत ने चीन को 5-2 से हराया था।
IND vs JPN Live Hockey Score: भारत और जापान के बीच मुकाबला
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में भारत और जापान के बीच होने वाले मुकाबले के लिए दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम के 7 बजे होगी।