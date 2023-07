Hockey Asian Champions Trophy का हुआ अनावरण, 9 अगस्त को होगा भारत-पाकिस्तान का मुकाबला

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की ट्रॉफी का अनावरण गुरुवार को किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में दिल्ली में ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस दौरान कई पूर्व हॉकी खिलाड़ी मौजूद रहे। बता दें की हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (Hockey Asian Champions Trophy) टूर्नामेंट की मेजबानी पहली बार भारत करेगा।

हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ अनावरण। फोटो- जागरण

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Asian Champions Trophy Unveiled: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की ट्रॉफी का अनावरण गुरुवार को किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में दिल्ली में ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस दौरान कई पूर्व हॉकी खिलाड़ी मौजूद रहे। बता दें की हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (Hockey Asian Champions Trophy) टूर्नामेंट की मेजबानी पहली बार भारत करेगा। 3 से 12 अगस्त तक होने वाले इस टूर्नामेंट के मैच ओडिशा के बजाय चेन्नई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट मैच मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कई शहरों की यात्रा पर जाएगी ट्रॉफी दिल्ली में गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम के दौरान हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्रॉफी का अनावरण किया। मैच से पहले ट्रॉफी भारत के कई शहरों की यात्रा करेंगी। इनमें चंडीगढ़, गुवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, रांची, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम और फिर चेन्नई पहुंचेगी। फिलहाल, ट्रॉफी को दिल्ली के बाद चंडीगढ़ के लिए भेज दिया गया है। चीन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा भारत बता दें कि भारत अपना पहला मैच तीन अगस्त को चीन के साथ खेलेगा। उसके बाद 4 अगस्त को जापान और 6 अगस्त को मलेशिया से फिर कोरिया से मुकाबला होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 9 अगस्त को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान, चीन और भारत शामिल हैं। यहां देख सकते हैं लाइव प्रसारण गौरतलब हो कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच 11 अगस्त को और फाइनल मैच 12 अगस्त को खेला जाएगा। भारत ने तीन बार (2011, 2016, 2018) एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। पिछला खिताब जापान ने जीता है। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 स्टार स्पोर्ट्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइव प्रसारण होगा।

Edited By: Umesh Kumar