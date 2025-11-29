जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत का तूफान, पहले ही मैच में चिली को 7-0 से रौंदा
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने शुक्रवार 28 नवंबर को एफआईएच हॉकी मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में अपने पहले ही मुकाबले में अपने इरादे साफ कर दिए। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने घरेलू दर्शकों के सामने ऐसा तूफान मचाया कि चिली की टीम संभलने का कोई मौका ही नहीं पा सकी।
पूल-बी के इस मुकाबले में भारत ने चिली को 7-0 से करारी शिकस्त दी। भारत ने न सिर्फ विजयी आगाज किया, बल्कि खिताब का मजबूत दावेदार होने का भी संकेत दे दिया। भारत की जीत में रोशन खुजुर और दिलराज सिंह का अहम योगदान रहा। दोनों ने दो-दो गोल दागे।
पहले क्वार्टर में नहीं हुआ गोल
मैच के पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ। इसके बाद रोशन (16वें और 21वें मिनट) ने दो मैदानी गोल करके भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद दिलराज (25वें और 34वें मिनट) ने भी दो गोल करके भारत को 4-0 से आगे कर दिया। भारत के लिए अजीत यादव (35वें मिनट), अनमोल एक्का (48वें मिनट) और कप्तान रोहित (60वें मिनट) ने भी गोल किए।
अब ओमान से होगा सामना
भारतीय टीम शनिवार 29 नवंबर 2025 को चेन्नई में अपने दूसरे पूल बी मैच में ओमान से भिड़ेगी। पहले दिन के अन्य मुकाबलों की बात करें तो न्यूजीलैंड ने अपने पहले मैच में पूल सी में चीन को 5-3 से हराया। पूल सी के एक अन्य मैच में दो बार के चैंपियन अर्जेंटीना ने जापान को 4-1 से हराया।
पूल बी में स्विट्जरलैंड ने ओमान को 4-0 से हराया। स्विट्जरलैंड के लिए जोनाथन बॉमबैक (15वें मिनट), मटिया रिबाउडो (23वें मिनट), लियोनार्ड क्रैक्सनर (33वें मिनट) और एलेसियो ब्रूनोल्ड (58वें मिनट) ने गोल किए।
