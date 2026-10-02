पीटीआई, काकामिगाहारा। एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी के फाइनल में शनिवार को भारत को अपना खिताब बरकरार रखने और लास एंजिलिस ओलिंपिक 2028 का टिकट कटाने के लिए मलेशिया की चुनौती से पार पाना होगा। भारत को स्वर्ण जीतने के लिए टूर्नामेंट की पिछली गलतियों से सबक लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

भारतीय टीम ने कभी लगातार दो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीता है और उसके पास अब यह कामयाबी हासिल करके भारतीय हॉकी का सुनहरा अध्याय लिखने का मौका है। सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के विरुद्ध लचर प्रदर्शन के बाद अब मलेशिया के विरुद्ध उन गलतियों को दोहराने से बचना होगा।

पाकिस्तान के विरुद्ध 23वें मिनट तक तीन गोल की बढ़त बनाने के बाद भारत ने दूसरे हाफ में तीन गोल गंवा दिए थे और आखिरी सीटी बजने से 45 सेकेंड पहले अभिषेक के गोल के दम पर 4-3 से मिली जीत से फाइनल में जगह बनाई। पिछली बार की चैंपियन भारतीय टीम को डिफेंस मजबूत रखना होगा। सेमीफाइनल और फाइनल के बीच एक ही दिन का अंतर होने से रिकवरी भी अहम होगी।

दूसरी ओर मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। पिछले तीन बार में मलेशिया दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है। भारत के मुख्य कोच क्रेग फुलटन ने कहा कि मलेशिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है और मुकाबला अच्छा रहेगा। हमने काफी समय से मलेशिया से खेला नहीं है।