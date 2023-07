Una: बरसात के बाद रिहायशी स्लेटपोश मकान गिरा, घर में रहने वाले लोग सुरक्षित; करीब डेढ़ लाख के नुकसान का आंकलन

Una News रविवार को फिर से हुई बरसात से काफी नुकसान हुआ है। सोमवार सुबह करीब सुबह आठ बजे दियोली का एक रिहायशी मकान गिर गया। सुबह के समय घर मे रहने वाले सभी घर से बाहर थे इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन मकान गिरने से घर का सारा सामान घर मे रह गया स्थानीय लोग घर का सामान निकालने के लिए मौके पर पहुंच गए।

बरसात के बाद रिहायशी स्लेटपोश मकान गिरा, घर में रहने वाले लोग सुरक्षित

