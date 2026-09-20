80 से 100 रुपये में बिक रहा एक फल, किसान हो रहे मालामाल; ऊना में ड्रैगन फ्रूट की रिकॉर्ड पैदावार

रीतिका शर्मा, ऊना। कभी नई और प्रयोगात्मक फसल माने जाने वाले ड्रैगन फ्रूट ने अब हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में अपनी मजबूत पहचान बना ली है। इस साल जिले में अब तक ड्रैगन फ्रूट की 11.2 मीट्रिक टन बंपर पैदावार हुई है। करीब छह हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार हो रही इस फसल की स्थानीय बाजार के साथ दिल्ली तक जबरदस्त मांग है।



अच्छी गुणवत्ता और बेहतर दाम मिलने से ड्रैगन फ्रूट उत्पादक बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। इस सीजन में कई बागवानों को 80 से 100 रुपये प्रति फल तक दाम मिले हैं, जबकि पहले यही फल करीब 50 रुपये तक बिकता था।

यहां हो रही खेती जिले में लोअर बढ़ेड़ा, सलोह, पंजावर, पीपली, गुगलैहड़, कलोह, अंब, बदमाणा, चिंतपूर्णी और लोहारली सहित कई क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। शुरुआत में किसानों को उत्पादन और पौधों की देखभाल को लेकर दिक्कतें आईं, लेकिन विभागीय मार्गदर्शन, पोषण प्रबंधन और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था से अब उत्पादन में लगातार सुधार हो रहा है। जून के अंतिम सप्ताह से शुरू हुआ सीजन दिसंबर-जनवरी तक चलने की उम्मीद है।

13 कनाल में 45 क्विंटल उत्पादन अंब के आदर्श नगर निवासी बागवान मुस्ताक गुज्जर वर्ष 2018 से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने तीन कनाल में पौधे लगाए थे, जिससे पांच से छह क्विंटल उत्पादन मिला। अब करीब 13 कनाल में खेती कर रहे हैं और इस सीजन में जून से अब तक करीब 45 क्विंटल उत्पादन ले चुके हैं। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर ही उनके फल की इतनी मांग है कि उत्पादन पूरा होने से पहले ही बिक जाता है।

दो हजार से 30 हजार पौधों तक पहुंची खेती बागवान रीवा सूद ने वर्ष 2017 में करीब दो हजार पौधों से शुरुआत की थी। अब उनके खेतों में करीब 30 हजार पौधे हैं। इस सीजन में वह ढाई टन ड्रैगन फ्रूट बेच चुकी हैं। उन्हें प्रति फल 80 से 100 रुपये तक दाम मिले हैं। स्थानीय बाजार के साथ दिल्ली में भी उनके ड्रैगन फ्रूट की मांग है।

कम जानकारी से शुरू हुई मुश्किलें, अब मिल रहा अच्छा उत्पादन बदोली के विवेक जोशी ने करीब दो वर्ष पहले ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। उन्होंने करीब 100 पौधे लगाए हैं और प्रति पौधा लगभग एक किलो उत्पादन मिल रहा है। उनका कहना है कि शुरुआत में खेती की तकनीक की कम जानकारी के कारण समस्याएं आईं, लेकिन अब धीरे- धीरे उत्पादन बेहतर हो रहा है।