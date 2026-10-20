चॉकलेट का लालच देकर कार में ले गया शख्स, ऊना में 5 साल का मासूम 18 घंटे बाद बरामद; CCTV से सुलझी गुत्थी

जागरण संवाददाता, ऊना। घर के बाहर खेल रहे पांच वर्षीय बच्चे की सुरक्षा उस समय खतरे में पड़ गई, जब एक व्यक्ति उसे चॉकलेट का लालच देकर कार में बैठाकर ले गया।

जलग्रां में रविवार को हुई इस घटना के बाद स्वजन परेशान रहे, जबकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे तलाश शुरू की। करीब 18 घंटे बाद बच्चा हरोली क्षेत्र के ईसपुर में सुरक्षित मिला।

उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी परिवार करीब एक माह पहले रोजी-रोटी की तलाश में जलग्रां आया था। रविवार दोपहर बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। शाम पांच बजे पिता ने उसके लापता होने की शिकायत पुलिस को दी।

सीसीटीवी फुटेज से पुलिस कार के नंबर तक पहुंची और संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की। उधर, बच्चा रातभर ईसपुर में एक घर के बाहर रोता रहा। रात दो बजे स्थानीय परिवार उसे अपने घर ले गया और पुलिस को सूचना दी।