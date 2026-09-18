IGMC शिमला में MBBS करेंगी ऊना की प्रकृति, पिता चलाते हैं मेडिकल स्टोर

संवाद सहयोगी, बडूही। उपमंडल अंब की ग्राम पंचायत दियाड़ा की प्रकृति वर्मा ने नीट-2026 परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

उनका चयन इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) शिमला में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। इस उपलब्धि पर परिवार, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है।

प्रकृति वर्मा, भुवनेश कुमार और अंजलि की पुत्री हैं। उनके पिता कुठेहड़ा जसवालां में निजी क्लीनिक चलाते हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े परिवार में पली-बढ़ी प्रकृति ने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखा था और लगातार मेहनत व अनुशासित अध्ययन के बल पर उसे साकार किया।