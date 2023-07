3 दिन से लगातार हो रही बारिश से लठियाणी-बड़सर के बीच भूस्खलन होने से ऊना- हमीरपुर हाईवे बाधित हो गया है। इस संपर्क मार्ग के बाधित होने से हजारों लोगों व श्रद्धालुओं का असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। भारी मात्रा में भूस्खलन होने की वजह से ऊना-हमीरपुर मुख्य मार्ग 2 घंटे से भी अधिक समय तक बाधित रहा।

Landslide in Bangana: बारिश के चलते बंद हुआ ऊना- हमीरपुर हाईवे, लठियाणी-बड़सर के बीच भारी भूस्खलन

बंगाणा, संवाद सहयोगी। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से लठियाणी-बड़सर के बीच भूस्खलन होने से ऊना- हमीरपुर हाईवे बाधित हो गया है। इस संपर्क मार्ग के बाधित होने से हजारों लोगों व श्रद्धालुओं का असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य नेशनल हाईवे के ऊपर पड़े मलबे को उठाने का कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दिया गया लेकिन भारी मात्रा में भूस्खलन होने की वजह से ऊना-हमीरपुर मुख्य मार्ग 2 घंटे से भी अधिक समय तक बाधित रहा। नेशनल हाईवे को खोलने का प्रयास ऊना-हमीरपुर मुख्य मार्ग से आने जाने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे कि लोगों व श्रद्धालुओं को अपने अपने वाहनों में बैठकर ही नेशनल हाईवे को खुलने का इंतजार करना पड़ा। लोक निर्माण विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी से नेशनल हाईवे को खोलने का प्रयास कर रही है। बड़ा हादसा होने से बचा ऊना - हमीरपुर हाई वे सड़क पर लाठियानी के कैंची मोड़ हमीरपुर- ऊना की सीमा के साथ सोमवार को दोपहर करीव 3 बजे पूरी पहाड़ी सड़क पर आ गिरी। इत्तफाक की बात यह रहा कि उस समय सड़क पर कोई आवाजाही नहीं थी नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मार्ग को खोलने का प्रयास जारी सूचना मिलते ही नेशनल सड़क अथॉरटी के कनिष्ठ अभियंता सुरेश शर्मा उपमण्डल बंगाणा के लोकनिवि एक्सिन देवराज, एसडीओ प्यार सिंह टीम सहित मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि उक्त स्थल पर पहाड़ी गिरने के बाद काफी समय तक स्लाइडिंग होती रही। समाचार लिखे जाने तक उक्त नेशनल हाईवे बंद था व मार्ग को खोलने के लिए विभाग द्वारा प्रयास जारी थे।

Edited By: Nidhi Vinodiya