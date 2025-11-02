हिमाचल: ऑफिस में घुसकर PWD कर्मचारी पर हमला, सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान; फाइलें भी उठा लीं

संवाद सहयोगी, बंगाणा (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लोक निर्माण विभाग कार्यालय बंगाणा के कार्यालय में घुसकर एक व्यक्ति ने वरिष्ठ सहायक की पिटाई कर दी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दिनदहाड़े व्यक्ति से दुस्साहस से डरे विभाग के सभी कर्मचारियों ने शनिवार को आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है।

कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि यदि प्रशासन व पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक कार्यालय में कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटेगा। इस पूरे घटनाक्रम से विभाग के कार्य प्रभावित हुए हैं और कई जरूरी फाइलें आगे नहीं सरक पाई।

पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई लोक निर्माण विभाग बंगाणा में कार्यरत वरिष्ठ सहायक अश्वनी कुमार ने थाना बंगाणा में शिकायत दर्ज करवाई है कि 30 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे एक व्यक्ति रोहित कुमार अचानक उनके कार्यालय में पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर रोहित ने गला पकड़कर उनकी कमीज के बटन तक तोड़ डाले।

सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान इस दौरान सरकारी कार्य पूरी तरह बाधित रहा और लगभग डेढ़ घंटे तक कार्यालय का माहौल अस्त-व्यस्त बना रहा। आरोपित ने कंप्यूटर व प्रिंटर तोड़ दिया, जिसमें टेंडर्स व अति आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित थे। उसने टेबल पर रखे ठेकेदारों के एग्रीमेंट और एक पेन ड्राइव भी उठा ली, जिसमें विभागीय जानकारी मौजूद थी।