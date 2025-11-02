Language
    हिमाचल: ऑफिस में घुसकर PWD कर्मचारी पर हमला, सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान; फाइलें भी उठा लीं

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:18 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के शिमला में लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यालय में घुसकर अज्ञात लोगों ने एक कर्मचारी पर हमला किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। हमलावरों ने कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण फाइलें भी चुरा लीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    बंगाणा में लोक निर्माण विभाग कार्यालय में मारपीट हुई है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, बंगाणा (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लोक निर्माण विभाग कार्यालय बंगाणा के कार्यालय में घुसकर एक व्यक्ति ने वरिष्ठ सहायक की पिटाई कर दी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दिनदहाड़े व्यक्ति से दुस्साहस से डरे विभाग के सभी कर्मचारियों ने शनिवार को आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है।

    कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि यदि प्रशासन व पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक कार्यालय में कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटेगा। इस पूरे घटनाक्रम से विभाग के कार्य प्रभावित हुए हैं और कई जरूरी फाइलें आगे नहीं सरक पाई।  

    पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई

    लोक निर्माण विभाग बंगाणा में कार्यरत वरिष्ठ सहायक अश्वनी कुमार ने थाना बंगाणा में शिकायत दर्ज करवाई है कि 30 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे एक व्यक्ति रोहित कुमार अचानक उनके कार्यालय में पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर रोहित ने गला पकड़कर उनकी कमीज के बटन तक तोड़ डाले। 

    सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान

    इस दौरान सरकारी कार्य पूरी तरह बाधित रहा और लगभग डेढ़ घंटे तक कार्यालय का माहौल अस्त-व्यस्त बना रहा। आरोपित ने कंप्यूटर व प्रिंटर तोड़ दिया, जिसमें टेंडर्स व अति आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित थे। उसने टेबल पर रखे ठेकेदारों के एग्रीमेंट और एक पेन ड्राइव भी उठा ली, जिसमें विभागीय जानकारी मौजूद थी।

    कई फाइलें उठाकर ले गया

    आरोप लगाया कि आरोपित ने कंप्यूटर सिस्टम की सीपीयू और अन्य उपकरणों को भी क्षति पहुंचाई और कई महत्वपूर्ण फाइलें उठाकर ले गया। रोहित पहले भी कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी दे चुका है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विभाग के कर्मचारियों में भारी रोष फैल गया। कर्मचारियों ने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है। 

    लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद लखनपाल ने बताया कि वरिष्ठ सहायक की पिटाई कर कार्यालय की सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यह अत्यंत निंदनीय घटना है। इससे पहले भी कुछ लोगों ने विभाग में अशोभनीय व्यवहार किया था, लेकिन अब इस बार हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। पुलिस आरोपित को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करे।

